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Hatay’ın Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

Hatay’ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri personel ve tank sevkıyatı sürüyor.

Bölge 27.07.2019, 19:14 27.07.2019, 20:23
Hatay’ın Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

Hatay’ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri personel ve tank sevkiyatı sürüyor.

Çeşitli birliklerden daha önce demiryolu ile İskenderun’a gelen tanklar, bugün Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kırıkhan’dan geçen tankların, Hatay’ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gittiği öğrenildi.

(İsmet Biçen /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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