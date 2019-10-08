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İBB'den metrobüs açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haramidere Metrobüs İstasyonunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bölge 08.10.2019, 15:38 08.10.2019, 16:04
İBB'den metrobüs açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haramidere Metrobüs İstasyonunda meydana gelen kaza ile ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kazada 11 kişinin hafif yaralandığı hatırlatılarak, "Kazada şoförle birlikte yaralananlar, 112 Acil ekiplerince Beylikdüzü Devlet ve Beylikdüzü Birinci Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 1 kişi taburcu edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaralıların sağlık durumunu yakından takip ediyor." denildi.

Kaza yapan iki aracın, İETT ekiplerince metrobüs yolundan kaldırıldığını ve seferlerin çift yönlü olarak normale döndüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın nedeninin araştırılması için, İETT Teftiş Kurulu Başkanı bizzat görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldı. Bu tür kazaların tekrarlanmaması için alınan tedbirler arttırıldı. 'Erken Uyarı Sistemi' cihazları, araçlara monte edilmeye başlandı. Tüm şoförlere yılda en az bir kez acil durum, yangın, araç fiziki özellikleri, güvenli sürüş gibi konularda eğitimleri veriliyor. Metrobüs araçlarında 12 yaş ve 1,5 milyon kilometreye gelen otobüslerin filodan çıkartılacak. Bu araçların yerine yeni nesil daha güvenli ve yüksek yolcu kapasiteli araç alımı için çalışmalar hızla sonuçlandırılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Erken uyarı sistemi #Haramidere #İbb #kaza #metrobüs #soruşturma
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