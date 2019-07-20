Keçiören'de Yaz Dönemi Tiyatro Kursları Finale Hazırlanıyor
Keçiören’de kültür ve sanat etkinliklerinin artması ve çocuklara fırsatlar sunulması noktasına özel hassasiyet gösteren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, açtıkları yaz dönemi tiyatro kurslarına yoğun ilginin olduğunu belirtti. Yaklaşık bir aydır tiyatro eğitimi alan çocuklar, skeçlerden oluşan tiyatro oyunuyla final demeye hazırlanıyor.
Çocukların sanatsal becerilerini güçlendirme, özgüvenlerinin artması ve sahne rahatlığı kazanmaları için açılan yaz dönemi tiyatro kurslarında diksiyon, drama, sahne eğitimi alan çocuklar, eğitim sonunda sahneleyecekleri oyuna hazırlanıyor. Yoğun bir prova dönemine giren çocuklar, tiyatro kursunun sorumluluk almayı öğrettiği, Türkçe’nin doğru kullanımına yardımcı olduğu, sosyalleşmelerine katkı sağladığını vurguladılar. Çocuklar aynı zamanda bu kurs sayesinde bilgisayar ve teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak sanatla ve yaşıtlarıyla bir arada olmanın keyfine vardıklarını da belirttiler. Bir kısmı bu kurs sayesinde gelecek hedefinin değiştiğinin altını çizerken, katılan tüm çocuklar bu fırsatı sunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkürlerini ilettiler.
Sanatsal becerilerin fark edilmesiyle çocukların yetenekleri doğrultusunda geleceğine yön vermelerinin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü de hatırlatarak şunları söyledi:
“Çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfetmeleri noktasında gerekli desteği veriyor, farklı alternatifler sunuyoruz, onların heyecanlarını paylaşıyor, hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
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