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Kocaeli'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor

- İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören 19 binanın yıkımına başlandı

Bölge 11.09.2019, 13:20 11.09.2019, 13:25
Kocaeli'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören 19 binanın yıkımına başlandı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir genelinde ağır hasarlı binaların yıkılarak, oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçildiği belirtildi.

Marmara Depremi'nde hasar kaydı oluşturulan ve işlemleri tamamlanan 19 ağır hasarlı binanın, İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya başlandığı aktarıldı.

Sinan Yokuşu Sokak'taki ağır hasarlı binanın yıkım işlemini tamamlayan İzmit Belediyesi ekiplerinin, 18 ağır hasarlı binayı da en kısa zamanda yıkacağı, yıkım esnasında çevreye zarar verilmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

#Kocaeli #yıkım
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