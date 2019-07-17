Mamak'ta İlçe Sorunları ve Çözüm Önerileri Görüşüldü
MAMAK Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye ve kaymakamlık birim müdürleri ile bir araya geldi. Mamak Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, Mamak’ta yapılan çalışmalar, ilçenin sorunları, çözüm önerileri ve kurumlar arası işbirliğinin olumlu sonuçları görüşüldü. Amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu söyleyen Kaymakam Polat, "Vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Bu millet ve devlet için hep birlikte çok çalışacağız" dedi.
MAMAK Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye ve kaymakamlık birim müdürleri ile bir araya geldi.
Mamak Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, Mamak’ta yapılan çalışmalar, ilçenin sorunları, çözüm önerileri ve kurumlar arası işbirliğinin olumlu sonuçları görüşüldü. Amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu söyleyen Kaymakam Polat, "Vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Bu millet ve devlet için hep birlikte çok çalışacağız" dedi.
Göreve başladığı günden itibaren istişare mekanizmasını harekete geçirerek, ortak akılla hizmet ürettiklerinin altını çizen Başkan Köse de, istişareye dayalı yönetim anlayışı ile hizmetlerin daha etkin ve verimli yapıldığını söyledi. Başkan Köse, "Kısa sürede Mamak’ın dört bir yanında çalışmalar başlattık. Bu tempomuz yıl boyunca sürecek. Çünkü yapacak çok işimiz var ve vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. İlçemizin en ufak sorununa kadar her konuyu takip ediyoruz. Hayata geçen ve geçecek projelerimizle ilçemize değer katacağız. İstişarede bereket vardır. İlçemiz için el birliği ile üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz" diye konuştu.
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