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Mamak'ta 'Spor Şöleni' düzenlendi

MAMAK Belediyesi, yaz boyunca çocuklar ve gençler için düzenlediği yaz kurslarında eğitim alan kursiyerler için 'Spor Şöleni' düzenledi. Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyona AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han...

Bölge 26.08.2019, 13:11
Mamak'ta 'Spor Şöleni' düzenlendi
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MAMAK Belediyesi, yaz boyunca çocuklar ve gençler için düzenlediği yaz kurslarında eğitim alan kursiyerler için 'Spor Şöleni' düzenledi.
Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyona AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaz kurslarından faydalanan 9 bin 147 gencin yer aldığı program, sanatçı İsmail Altunsaray’ın verdiği konserle son buldu. Açılış konuşmalarının ardından seğmenlerin gösterisi ile başlayan şölen, sayokan, karate, voleybol, basketbol alanlarında eğitim alan kursiyerlerinin gösterileri ile devam etti. Minik balet ve balerinlerin koreografisi vatandaşlar tarafından büyük alkış alırken, minik boksörlerin güç gösterisi herkesin beğenisini kazandı. 3 ay boyunca genç yeteneklere eğitmenlik yapan 55 antrenöre program sonunda sertifika verildi. Göreve geldikleri günden itibaren, sportif, kültürel ve sanatsal çalışmalarla gençlerin her zaman yanında olduklarının söyleyen Başkan Köse, “Gençlerimizi çok seviyoruz ve güveniyoruz. Ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi onlara emanet edecek olmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizi sanatsal, kültürel ve spor alanında desteklemek önemli vazifelerimizden biri. Gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, "Çağımızda madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı var. Bu bağımlılık karşısında spor en büyük koruyuculardan bir tanesi. Bunun için spora desteğimizi daha çok verelim. Çocuklarımızı sokakların karanlık yerlerine değil belediyemizin, bakanlıklarımızın bu gibi spor aktivitelerine dâhil etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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