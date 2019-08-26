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Mamak'ta 'Spor Şöleni' düzenlendi
MAMAK Belediyesi, yaz boyunca çocuklar ve gençler için düzenlediği yaz kurslarında eğitim alan kursiyerler için 'Spor Şöleni' düzenledi. Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyona AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han...
Bölge 26.08.2019, 13:11
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, "Çağımızda madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı var. Bu bağımlılık karşısında spor en büyük koruyuculardan bir tanesi. Bunun için spora desteğimizi daha çok verelim. Çocuklarımızı sokakların karanlık yerlerine değil belediyemizin, bakanlıklarımızın bu gibi spor aktivitelerine dâhil etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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