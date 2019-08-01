Mamak'ta Yaz Eğlenceleri Başladı

Etkinlik ilk olarak Başak Mahallesi’nde başladı. Animasyon gösterilerinden yarışmalara, tiyatro gösterilerinden çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri ve illüzyon şova kadar Mamaklılar dolu dolu bir akşam yaşadı. Eğlencelerin ardından Müslüm Gürses’in hayatını anlatan gişe rekortmeni 'Müslüm' filmi seyirciyle buluştu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de filmi vatandaşlarla bir arada izledi. Yaz Şenlikleri ve Yaz Sineması yaz boyunca Mamak’ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinlik alanında nostaljik sinema akşamlarını tam yansıtmak amacıyla 1956 model Chevrolet marka araçla gelen Başkan Köse, "Çocuklarımızın yüzlerini güldürmek, ailecek keyifle vakit geçirmelerini sağlamak ve özlemini duyduğumuz mahalle kültürünü canlandırmak amacıyla Yaz Şenlikleri ve Yaz Sineması programı başlattık. Her yaştan vatandaşlarımızın toplanıp, birlikte neşeli vakit geçirmelerini istedik. Şenliği hemşerilerimizin ayağına getirdik. Etkinliğimize aileleriyle renk katan tüm Mamaklı vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.