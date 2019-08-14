Mamak’ta yabancı tabela denetimi

ANKARA, ()-MAMAK Belediyesi, ilçe genelinde Türkçe’nin korunması kanununa istinaden ve gelen ihbarları değerlendirerek, yabancı uyruklu kişiler tarafından açılan iş yerlerinde, yabancı tabela çalışma izni ve ruhsat denetimi yaptı.

Düzenlenen denetimlerde kanun gereği yüzde 25’inden fazlası yabancı dilde olan tabelalar sökülerek iş yeri sahipleri uyarıldı. Gelen şikâyetler anında değerlendirilirken, yapılan denetimlerde tabelalar, çalışma izni ve iş yeri ruhsatı incelendi. Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında da tespit tutanağı tutularak, Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Tabelaları Türkçeleştirme kararı kapsamında, standartlar kuralına uymayan işletmelerle alakalı Mamak genelinde bir çalışma gerçekleştirdiklerinin söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve hükümetimizin tabelalardaki Türkçe oranı ile ilgili aldıkları kararın ardından Mamak genelinde denetimlerimize başladık. Ekiplerimizin yaptıkları ciddi çalışmalar neticesinde standartlara uymayan tabelaların kaldırılması yönündeki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.