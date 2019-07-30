Mamak’ta yaz spor okullarına yoğun talep

MAMAK Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okullarına yoğun ilgi devam ediyor.

Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan yaz spor okullarında gençler, hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de sporu yaşam biçimi haline getiriyor. 7-14 yaş grubuna hitap eden yaz spor okulları usta eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak Mamak’ın her köşesinde gerçekleşiyor.

Futboldan basketbola, voleyboldan sayokana, atletizmden tekvandoya 14 farklı branşta eğitim verilen yaz spor okullarından bugüne kadar ise, 8 bin 124 kursiyer faydalandı. İlk dönemi 31 Temmuz’da tamamlanan yaz spor okullarının ikinci dönemi ise 1-31 Ağustos tarihleri arasında ara vermeden devam edecek.

İlçede bulunan gençleri kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sporun birçok dalıyla da buluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimiz sosyal hayatta hem daha fazla rol alıyor hem de sanat ve sporla iç içe bir yaz tatili geçiriyorlar” dedi.