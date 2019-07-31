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Marmaris'te, Orman Yangınlarına Savaş Açtılar

Marmaris’te bir grup vatandaş ve Marmaris Belediyesi çalışanları ormanlık alana su dolu bidonlar yerleştirerek olası yangınları büyümeden söndürmeyi amaçlıyor.

Bölge 31.07.2019, 10:59 31.07.2019, 11:25
Marmaris'te, Orman Yangınlarına Savaş Açtılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Ali Demirtaş, Dursun Bayri, Süleyman Bayri isimli vatandaşlar ve Marmaris Belediyesi çalışanları, İçmeler Mahallesi’ni Turunç Mahallesi’ne bağlayan ormanlık yola olası yangınları büyümeden söndürmek için su dolu bidonlar yerleştirdi. 70 adet bidonu 10 kilometrelik yol boyunca dizen vatandaşlar suların başka amaçla kullanılmamasını istiyor.

Amaçlarının ormanları korumak ve farkındalık sağlamak olduğunu belirten esnaflardan Ali Demirtaş, “2015 yılı Temmuz ayında Bodrum ve Marmaris’te büyük bir yangın yaşanmıştı. Bu yangınları gördüğümüzde anında müdahale edilerek büyümesini engellemek için ormanlara su bidonları konulması fikri ortaya çıktı. 4 yıldır otel, restoran ve çeşitli işletmelerden topladığımız boş bidonları temizleyip su dolduruyoruz. Belediyemiz de bize büyük destek veriyor. İki yaz önce hatta ufak bir yangını bu bidonlarla söndürebildik. Yani büyümeden engelledik. Herkesi ormanlarımızın korunması için duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Köksal ise “Bu bidonların üzerinde ‘yangın için’ yazmasına rağmen bulaşık, araç ve el yıkamak için kullananlar oluyor. Onlardan ricamız bu bidonlardaki suları kullanmamaları. Unutulmasın ki çıkabilecek bir yangına karşı müdahalede bu bidonların önemi çok büyük. Ayrıca bir diğer ricamız da araçlarından yola özellikle de sigara izmariti, cam şişe gibi yangına neden olabilecek çöpleri atmamaları. Bu ormanlar hepimizin ortak değeri. Korumak için de hepimize büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#orman yangınları #muğla marmaris #marmaris #Orman yangınlarına savaş açtılar
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