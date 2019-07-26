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Mersin’de Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin’in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bölge 26.07.2019, 16:28 26.07.2019, 17:11
Mersin’de Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin’in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Silifke’nin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı’daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 100 orman işçisi, 12 arazöz ve 3 su tankı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alırken soğutma çalışmalarından sonra zarar tespitinin yapılacağı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

(Murat Şengi/İHA)

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