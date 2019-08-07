Son Dakika
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.

Öğrenciler kodlama eğitimi

ANTALYA Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İnovasyon Merkezi ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) arasında imzalanan protokolle Çocuk Evleri'ndeki öğrencilere kodlama...

Bölge 07.08.2019, 12:19 07.08.2019, 12:34
Öğrenciler kodlama eğitimi

ANTALYA Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İnovasyon Merkezi ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) arasında imzalanan protokolle Çocuk Evleri'ndeki öğrencilere kodlama ve arduino eğitimi verildi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğündeki çocuklara bilimi sevdirmek, endüstriyel alanda farkındalık yaratmak, araştırma alışkanlıkları kazandırmak, analitik düşünce yapısına sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede 35 öğrenci kodlama ve arduino eğitimi aldı.

ATSO İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, 7- 17 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Rubiduck eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, 4 hafta sürdü. Öğrenciler bu süreçte temel elektronik bilgisi, algoritmalar - arduino platformu, kontrol yapıları ve fonksiyonlar, dijital giriş-çıkış işlemleri, analog giriş-çıkış işlemleri, sensör yapıları ve uygulamaları, tinkercad ile 3 boyutlu tasarım, temel kavramlar ve katı model oluşturma ve 3 boyutlu yazıcılar ve modeli baskıya hazırlama konu başlıklarında eğitim aldı.

Proje hakkında bilgi veren Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) proje sorumlusu Ayşen Hamamcıoğlu, bu eğitimler neticesinde öğrencilerin temel elektronik bilgisi, programlama bilgisi, sorun çözme becerisi, algoritma geliştirebilme becerisi, mekatronik alanda düşünebilme ve uygulama becerisinin geliştiğini ifade etti.

#Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği #novasyon Merkezi #Antalya Ticaret ve Sanayi Odası #ANTALYA Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü #Öğrenciler kodlama eğitimi
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@