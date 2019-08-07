Öğrenciler kodlama eğitimi

ANTALYA Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İnovasyon Merkezi ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) arasında imzalanan protokolle Çocuk Evleri'ndeki öğrencilere kodlama ve arduino eğitimi verildi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğündeki çocuklara bilimi sevdirmek, endüstriyel alanda farkındalık yaratmak, araştırma alışkanlıkları kazandırmak, analitik düşünce yapısına sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede 35 öğrenci kodlama ve arduino eğitimi aldı.

ATSO İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, 7- 17 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Rubiduck eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, 4 hafta sürdü. Öğrenciler bu süreçte temel elektronik bilgisi, algoritmalar - arduino platformu, kontrol yapıları ve fonksiyonlar, dijital giriş-çıkış işlemleri, analog giriş-çıkış işlemleri, sensör yapıları ve uygulamaları, tinkercad ile 3 boyutlu tasarım, temel kavramlar ve katı model oluşturma ve 3 boyutlu yazıcılar ve modeli baskıya hazırlama konu başlıklarında eğitim aldı.

Proje hakkında bilgi veren Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) proje sorumlusu Ayşen Hamamcıoğlu, bu eğitimler neticesinde öğrencilerin temel elektronik bilgisi, programlama bilgisi, sorun çözme becerisi, algoritma geliştirebilme becerisi, mekatronik alanda düşünebilme ve uygulama becerisinin geliştiğini ifade etti.