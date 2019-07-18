Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Başkan Demirbaş'a Ziyarette Bulundu

Tulay, ziyarette yaptığı konuşmada, Çubuk'un uluslararası satranç turnuvası düzenlenen ilk ilçe olduğunu hatırlattı.



Bu yıl 5'incisini düzenleyecekleri Uluslararası Açık Satranç Turnuvası nedeniyle Demirbaş'a teşekkür eden Tulay, turnuvanın Çubuk Belediyesi öncülüğünde 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenleneceğini ifade etti.

Yaklaşık 800'ü üzerinde yerli ve yabancı satranç sporcusunun turnuvaya katılacağını dile getiren Tulay, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir çok ilinde uluslararası satranç turnuvası yapıyoruz ama Çubuk'ta yaptığımız turnuvaya katılım kadar çok katılım olmuyor. Gerçekten Çubuk'taki turnuvamız yerli yerine oturdu. Böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek kolay değil. Yaklaşık 55 bin liralık ödülün verileceği turnuva bütün il ve ilçelere de örnek teşkil ediyor. Bu turnuvanın yapılmasında emeği olan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine ve katkı veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.



Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle genç beyinlerin bu tür spor dalı ile ilgilenerek hem zekalarını geliştireceğini hem de kötü alışkanlıklardan kurtulacağını belirtti.



Zaman zaman kendisinin de çocuklarıyla satranç oynadığını kaydeden Başkan Demirbaş, "Federasyonunuz vesilesi ile gerçekleştirilen uluslararası müsabakaların Çubuk'ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çubuk Belediyesi olarak her türlü spor organizasyonun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini Çubuk'ta ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Tulay, ziyaretin sonunda Demirbaş'a hediye verdi.



Ziyarette, Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilcisi Veysel Kılıçarslan da hazır bulundu.