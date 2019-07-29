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Taksim Camii’nin Büyük Bir Bölümü Tamamlandı

2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii’nin büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Bölge 29.07.2019, 15:28 29.07.2019, 17:38
Taksim Camii’nin Büyük Bir Bölümü Tamamlandı

2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii’nin büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı’nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii’nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii’nin minaresine iskele kuruldu.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu iskele sayesinde minaredeki son çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ve caminin son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinlikler de düzenlenecek olan caminin, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim’de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

(Doğan Can Cesur-Sümer Avcı /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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