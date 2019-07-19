Tek Kadın Sporcu Olarak Katıldı, Birinciliğe Pedal Çevirdi
Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Trans Türkiye Ultra Bike Race adlı bisiklet yarışına tek kadın sporcu olarak katılan Ankara Tıp Mezunu Yenimahalleli Zeliha Betül Demir, Artvin Hopa’dan başlayıp Antalya Kemer’de son bulan 12 günlük yarışta başarısıyla göz doldurdu.
Yenimahalleli Betül, rakiplerine fark attı
İlk kez organize edilen Türkiye Ulusal Bisiklet Dayanıklılık Yarışı sonuçlandı. Yarışmaya katılan 28 kişiden ancak 8’i yolu tamamlayabildi.
Yarış 12 gün sürdü
12 gün süren yarışmada toplamda 2 bin 300 km sürüş yapan Demir, takım olarak katıldıkları yarışta kendi kategorilerinde 2’inci olarak Yenimahalle’yi gururlandırdı.
“Kadınların isteyip yapamayacağı bir şey yoktur”
Bisiklet sporu için büyük önem taşıyan yarışmaya kadın olduğu için zorlanacağını söyleyenlere kulak asmayıp katıldığını söyleyen Demir, “Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Kadınların isteyip yapamayacağı bir şey yoktur. Bugün bunu bir kez daha kanıtlamış oldum. Bisiklet sporu ülkemizde çok yaygın değil. Bu sporun yaygınlaşması ve gelişmesi açısından bu tarz faaliyetlerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Yarışmaya Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nün destekleriyle katıldım. Başta Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar olmak üzere bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
|İmsak
|03:40
|Güneş
|05:28
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0