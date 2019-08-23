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Yenimahalle Belediyesi’nden, yüzme antrenörü adaylarına destek
YENİMAHALLE Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilen 1’inci Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu’na ev sahipliği yapıyor. 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek...
Bölge 22.08.2019, 09:25
1’inci kademe yardımcı yüzme antrenörlüğü belgesini almak için düzenlenen kurs sayesinde uygulamalı olarak eğitim aldığını belirten yardımcı antrenör adayı Berk Ertürk, “Uygulanan bu programı, bilgilerin akılda kalması açısından faydalı buluyorum. Eğitmenlerimiz yanlış bildiğimiz konuları birebir uygulamalı olarak gösteriyor ve bu yanlışları düzeltiyor. Hem hocalarımız hem de tesis personeli bu süreçte adaylara çok yardımcı oluyor. Eğitimlerimizin gerçekleşmesinde bu büyük tesisin kapılarını bize açarak destek olan Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
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