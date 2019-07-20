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Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A Takımı Sezonu Açtı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bölge 20.07.2019, 12:33 20.07.2019, 12:38 Tuğçe Hanım
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A Takımı Sezonu Açtı

Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Yenimahalle Hentbol Takımı, sezon hazırlıklarına Başantrenör Serdar Eler yönetiminde start verdi.

Mevcut kadroya takviye

Yenimahalle Belediyesi tarafından yeni açılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan antrenmanda sporcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Mevcut kadroya 1 yabancı 5 yerli takviye yapan Yenimahalle Belediyespor, Ukraynalı Hanna Kozaieve (orta oyun kurucu) ve yerli oyuncular Esra Ertap (pivot), Sevgi Kalyoncu (sol oyun kurucu) , Yaren Uzun (sol kanat), Gülsüm Güleçyüz (sağ kanat) ile Selen Akalın’ı (Kaleci) kadrosuna dahil etti. Ayrıca kendi alt yapısından 4 oyuncuyu da A takıma katarak, 18 kişilik kadrosuyla yeni sezonu açtı.

“Rakiplerimizi artık kendi evimizde ağırlayacağız”

Genç bir kadro ile yeni sezona hazırlandıklarını belirten Başantrenör Eler, “Takımımızın yaş ortalaması 21, çok genç bir kadro ile geliyoruz. Her zaman olduğu gibi hedefimiz Avrupa Kupası ve Türkiye Süper Ligi’ni ilk 4’de tamamlamak. Rakiplerimizi artık belediyemizin hizmete sunduğu GMK’da yani kendi evimizde ağırlayacağız. Bu bizim için çok iyi bir motivasyon” dedi.

Challenge Kupası’nda rakiplerinin DHC Sokol Poruba olduğunu da dile getiren Eler,  “Kadınlar Challenge Kupasında rakibimiz Çekya’dan DHC Sokol Poruba oldu. İlk maç 9-10 Kasım’da rakip sahada, ikinci maç ise 16-17 Kasım tarihlerinde burada evimizde olacak. Tüm sporseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
#Yenimahalle Belediyespor #Kadın Hentbol A Takımı #spor #yenimahalle #ankara
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