Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A Takımı Sezonu Açtı
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Yenimahalle Hentbol Takımı, sezon hazırlıklarına Başantrenör Serdar Eler yönetiminde start verdi.
Mevcut kadroya takviye
Yenimahalle Belediyesi tarafından yeni açılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan antrenmanda sporcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.
“Rakiplerimizi artık kendi evimizde ağırlayacağız”
Genç bir kadro ile yeni sezona hazırlandıklarını belirten Başantrenör Eler, “Takımımızın yaş ortalaması 21, çok genç bir kadro ile geliyoruz. Her zaman olduğu gibi hedefimiz Avrupa Kupası ve Türkiye Süper Ligi’ni ilk 4’de tamamlamak. Rakiplerimizi artık belediyemizin hizmete sunduğu GMK’da yani kendi evimizde ağırlayacağız. Bu bizim için çok iyi bir motivasyon” dedi.
Challenge Kupası’nda rakiplerinin DHC Sokol Poruba olduğunu da dile getiren Eler, “Kadınlar Challenge Kupasında rakibimiz Çekya’dan DHC Sokol Poruba oldu. İlk maç 9-10 Kasım’da rakip sahada, ikinci maç ise 16-17 Kasım tarihlerinde burada evimizde olacak. Tüm sporseverleri bekliyoruz” diye konuştu.
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