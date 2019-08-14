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Yenimahalle temizlik ekibi görev başında

ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Yakacık’ta kurulan kurban satış ve kesim alanı ile ilçe genelinde kurulan kesim alanlarında, Başkent sakinlerinin hijyenik şartlarda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için 152 kişilik...

Bölge 14.08.2019, 11:44 14.08.2019, 12:58
Yenimahalle temizlik ekibi görev başında
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ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Yakacık’ta kurulan kurban satış ve kesim alanı ile ilçe genelinde kurulan kesim alanlarında, Başkent sakinlerinin hijyenik şartlarda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için 152 kişilik temizlik ekibi kurdu.

Temizlik ekibi, bayramın ilk gününden itibaren ilçe genelinde kurulan bütün kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışması yaparak, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram süresince çalışmaya devam edecek. Yakacık Kurban Kesim Alanı beraberinde Yenimahalle Belediyesi tarafından belirlenen Batı Sitesi, Batıkent Andaç, Şentepe, Serhat, Demetevler, Çamlıca, Aşağı Yahyalar ve Turgut Özal Pazar yerlerinde kurulan kesim alanında aralıksız temizlik çalışması yürüten ekipler, kesim sonrası oluşan kokuyu gidermek için dezenfektan çalışması ve mikrop oluşumunu engellemek ilaçlama çalışması yapıyor.

#Yenimahalle temizlik ekibi görev başında #yenimahalle belediyesi #ankara
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