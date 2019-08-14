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Yenimahalle temizlik ekibi görev başında
ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Yakacık’ta kurulan kurban satış ve kesim alanı ile ilçe genelinde kurulan kesim alanlarında, Başkent sakinlerinin hijyenik şartlarda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için 152 kişilik...
Bölge 14.08.2019, 11:44 14.08.2019, 12:58
ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Yakacık’ta kurulan kurban satış ve kesim alanı ile ilçe genelinde kurulan kesim alanlarında, Başkent sakinlerinin hijyenik şartlarda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için 152 kişilik temizlik ekibi kurdu.
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