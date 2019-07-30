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Yenimahalle’de sinema günleri hız kesmiyor
YENİMAHALLE Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açık hava sinema günleri ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ filmi ile vatandaşlara keyif dolu akşam yaşattı. Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı 113 dakikalık biyografi, savaş...
Bölge 30.07.2019, 12:17
Yenimahalle’de düzenlenen etkinliklerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, “ilçemizde yaz mevsiminde düzenlenen açık hava etkinlikleri sayesinde aileler ve çocuklar bir araya geliyor. Her yıl, Yenimahalle’nin dört bir yanında açık hava sinema gösterimleri ve konserler düzenleniyor” dedi.
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