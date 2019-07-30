Yenimahalle’de sinema günleri hız kesmiyor

YENİMAHALLE Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açık hava sinema günleri ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ filmi ile vatandaşlara keyif dolu akşam yaşattı.Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı 113 dakikalık biyografi, savaş ve tarih türündeki filmde, Bora Akkaş, Hilmi Cem İntepe, Ali Nuri Türkoğlu, Gizem Karaca gibi sevilen oyuncular rol alıyor. Alanı saatler öncesinden dolduran Yenimahalleli vatandaşlar, 1’inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan, ilk düşman uçağını düşüren Türk Pilot Vecihi Hürkuş’un hayat hikâyesini anlatan 2018 yapımı filmi merakla izledi. Yenimahallelilerin yaz akşamlarını renklendiren açık hava sinema gösterimleri, Batıkent Mesa Pazar Yeri, İnönü Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar yeri, Beştepe Mahallesi, Demetevler Mahallesi, Yunus Emre mahallelerinde Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek.Yenimahalle’de düzenlenen etkinliklerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, “ilçemizde yaz mevsiminde düzenlenen açık hava etkinlikleri sayesinde aileler ve çocuklar bir araya geliyor. Her yıl, Yenimahalle’nin dört bir yanında açık hava sinema gösterimleri ve konserler düzenleniyor” dedi.