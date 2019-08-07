Yenimahalle’de yaz akşamlarına konser molası

ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların kendi mahallelerinde yaz boyunca eğlenmeleri, güzel vakit geçirmeleri amacıyla açık hava sinema günlerinden sonra konserlere başladı. Yaz konserlerinin son durağı ise, bu kez Serhat Mahallesi oldu.

Serhat Pazar yerinde gerçekleşen konsere vatandaşlar, saatler öncesinden akın etti. Yenimahalle Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Ersin Perçin ve Coşkun Koyuncu’yu dinlemeye gelen mahallelileri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı. Sahnede birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçılara, Yenimahalleliler tempo tutarak ve dans ederek eşlik etti. Eğlencenin tavan yaptığı akşamda, vatandaşlar halay da çekti. Uzun halay kuyrukları oluşturan mahalleliler, hem müzik dinledi hem de dans ederek coştu.

Konserde konuşma yaparak vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu konserleri sizlerin yaz akşamlarını şenlendirmek, evlerinizden çıkarıp sokaklarda, parklarda komşularınızla, dostlarınızla güzel vakit geçirmeniz için düzenliyoruz. Görüyorum ki bunu başarmışız. Gülün, eğlenin, mutlu olun. Sizler eğlendikçe, güldükçe bizler de mutlu oluyoruz” dedi.