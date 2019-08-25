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YENİMEK ürünleri Nallıhan Festivali’nde sergilendi

YENİMAHALLE Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerleri ile Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınma Evi sakinlerinin yıl boyunca üretmiş olduğu ürünler, 7’nci Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat...

Bölge 24.08.2019, 10:47 24.08.2019, 22:59
YENİMEK ürünleri Nallıhan Festivali’nde sergilendi
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YENİMAHALLE Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerleri ile Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınma Evi sakinlerinin yıl boyunca üretmiş olduğu ürünler, 7’nci Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali’nde sergilendi.
Ankara’nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, festivalde sergilenen çeşit çeşit iğne oyaları, keçeden yapılmış çanta, ebru, kolye, bileklik, doğal ürünlerden yapılan sabun ve mum, kapı süsleri, tesbih gibi geleneksel Türk el sanatlarına ait 200’e yakın el emeği ürüne yoğun ilgi gösterdi.

Festival alanında hem yöresel ürünleri hem de bölgeye özgü yemekleri tadan Başkentliler, YENİMEK standında sergilenen Türk el sanatları ürünlerini merakla inceledi. Yenimahalle genelinde 20 noktada, 110 branşta, 20 bin kursiyere eğitim verdiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan ilçe sakinleri, hem meslek ediniyor hem de boş vaktini verimli geçiriyor. Kurs merkezlerimizde bir aile ortamı var. İnsanlar bir araya geliyor, arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri pekiştiriliyor. Yıl boyunca vatandaşlarımıza eğitim hizmeti veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz tarafından üretilen el emeği ürünler, YENİMEK merkezlerinin başarılı ve vatandaşa fayda sağlayan bir eğitim yuvası olduğunun kanıtıdır” dedi.

#Yenimahalle Belediyesi haberleri #YENİMEK ürünleri #Nallıhan Festivali #ankara #yenimahalle belediyesi
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