Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Kastamonu-Araç karayolunda Kanlıgöl mevki’inde yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kastamonu-Araç karayolunda Kanlıgöl mevki’inde yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl mevkisinde Gökhan Dilber (45) idaresindeki 34 SG 5221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Gökhan Dilber ile aynı araçta bulunan eşi Sinem Dilber (37), çocukları Mehmet Efe (14), Mustafa Selim (6) ve Oğuz Kemal Dilber (4) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekilerin yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası emniyet güçleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.
(İHA)
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