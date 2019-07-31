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Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kastamonu-Araç karayolunda Kanlıgöl mevki’inde yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bölge 31.07.2019, 11:54 31.07.2019, 12:03
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kastamonu-Araç karayolunda Kanlıgöl mevki’inde yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl mevkisinde Gökhan Dilber (45) idaresindeki 34 SG 5221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Gökhan Dilber ile aynı araçta bulunan eşi Sinem Dilber (37), çocukları Mehmet Efe (14), Mustafa Selim (6) ve Oğuz Kemal Dilber (4) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekilerin yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası emniyet güçleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kaza haberleri #trafik kazası #Kanlıgöl mevki #KastamonuAraç karayolu #Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
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