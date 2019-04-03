Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,97'lik yükselişle tamamladı.
A+A-
Borsa, günü yüzde 0,97'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,97'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 907,98 puanlık artışla 94 bin 441 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.
Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.