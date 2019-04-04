Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 4,13'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,13'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3.895 puanlık artışla 98 bin 336 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 5,99, holding endeksi de yüzde 3,82 değer kazandı.