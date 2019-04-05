Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,52'lik düşüşle aralıksız müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 BIST endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,52'lik düşüşle aralıksız müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 512,81 puanlık azalışla 97 bin 824 puandan bitirilirken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,29 arttı.