Borsa Önceki Kapanışa Göre Yine Günü Yükselişle Tamamladı

İSTANBUL Anadolu Ajansı - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kıymet hasılatıyla 98.135,30 puandan bitirdi.

BIST 100 endeksi, evvelki kapanışa göre 1.156,98 puan çoğalırken, toplam operasyon hacmi 6,3 milyar lira olarak hakikatleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,81 kıymet kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.748,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 98.000-98.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.