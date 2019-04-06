Borusan Otomotiv Motorsport Sanaldan Gerçeğe Giden Yolda İlk Pilotunu Seçti

Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) e-sporların son yıllarda göstermekte olduğu hızlı gelişime uygun olarak 2018 yılında ‘Sanaldan gerçeğe giden yol’ sloganı ile başlattığı BOM E-Team GT Kupası sonucunda, pistlere hazırlayacağı ilk pilotunu seçti.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) E-Team GT Kupası’nın 20 finalistinin katıldığı BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi sırasında gösterdikleri başarı sayesinde seçilen 4 genç katılımcı gerçek yarış otomobilleriyle ilk kez buluştu. BOM’un tecrübeli pilotları önderliğinde motor sporları eğitimi almak üzere İzmit Körfez Pisti’nde bir araya gelen adaylar, aynı zamanda 2019 Türkiye Pist Şampiyonası’nın bir yarışında start almak üzere birbiri ile mücadele etti. Kaan Kalkavan, Tunca Gönüldaş, Mertcan Solak ve Ufuk Baba’dan oluşan genç pilot adayları takımın bu yıl GT4 Avrupa Serisi’nde yarışacağı BMW M4 GT4’ün direksiyonunda piste çıkarak unutulmayacak bir deneyim yaşadığı test gününde, sanaldan gerçeğe giden yolda seçilen isim de takım yöneticileri tarafından belirlendi. Bugüne kadarki performanslarının tamamının göz önüne alındığı detaylı incelemelerin sonucunda Tunca Gönüldaş, BOM ekibinde yer almaya hak kazandı.

“Sanal dünyadan gerçek yarış pistlerine taşıdık”

BOM olarak gençleri motosporlarına yönlendirmek için başlattıkları ‘Sanaldan gerçeğe giden yol’ projesinde önemli bir kısmı geride bıraktıklarını söyleyen İbrahim Okyay, “Motosporlarına meraklı, yetenekli gençleri sanal dünyadan gerçek yarış pistlerine taşıdığımız bu projede ilk pilotumuzu seçmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Pist Şampiyonası’nda takımımızı temsil edecek olan Tunca Gönüldaş’ın başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi. İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirilen eğitimler, BOM’un 26 yıllık yarış deneyimi sahibi milli sporcusu İbrahim Okyay ve BOM Takım Menajeri Ahmet Köseleci tarafından yarış pilotu olmaya yönelik temel bilgilerin aktarıldığı teorik eğitim ile başladı. BOM Pilotu Levent Kocabıyık da motor sporları tecrübesini katılımcılarla paylaştı. Ardından Caterham yarış otomobilleri ile piste çıkan sporcular, ideal çizgi eğitiminin ardından İbrahim Okyay’ın sağ koltuğuna oturma şansı yakaladı.

“Hayallerim gerçek oldu”

Borusan Otomotiv Motorsport desteği ile yarışacağı otomobil kendisine teslim edilmeden önce pistte organize edilecek bir test gününde tekrardan antrenmana çıkacak olan Tunca Gönüldaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizde yapılan çok önemli bir organizasyon, eşi benzeri yok. Böyle bir organizasyona katılma şansı yakaladığım için çok mutluyum. Elde ettiğim bu şans hayallerimin gerçekleşmesi anlamına geliyor ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım.”

Borusan Otomotiv Motorsport Hakkında:

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2008 yılında Türkiye'de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Milli sporculardan oluşan ekibi ile Türkiye dışında; 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 32 farklı pistte 300'den fazla yarışta start almıştır. Borusan Otomotiv Motorsport, yurt içinde 10 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu, yurt dışında WTCC (Dünya Şampiyonası) Takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliğini ve İtalya Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu elde etmiştir. Borusan Otomotiv Motorsport bünyesinde sosyal sorumluluk bilinci ile kurulan BOM Akademi, 2015 yılından itibaren TOSFED ve GSGM lisanslı eğitim kurumu olarak 2000’den fazla katılımcıya sertifikalarını teslim etmiştir.