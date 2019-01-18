Bot Modelleri İle Şıklığı Yakalayın!

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte ayaklarda yerini alan bot modelleri şıklığı yansıttığı gibi soğuk havalarda ayaklara sunduğu konforla da adından söz ettiriyor.

Kış mevsiminin en gözde ayakkabı modellerinden olan botlar farklı uzunluklarda ve modellerde hazırlanarak kadın erkek herkesin beğenisine sunuluyor. Özellikle bayanlar için hazırlanan bot modellerinde can alıcı detaylar göze çarparken çocuklar içinde hazırlanan tasarımlarda renkler ön plana çıkıyor. Su geçirmeyen ve derisi kaliteli malzemelerden üretilen tasarımlar daha sık tercih edilirken kıyafetler ile uyumlu olan bot modelleri de tercih edilenler arasında yer alıyor. Botlarda süet, hakiki deri ve diğer malzemelerden üretilen tasarımlar dikkat çekerken bağcıklı tasarımlarda bu sene öne çıkıyor. Siz de tüm bot modellerine https://www.scooter.com.tr/erkek-bot adresinden göz atabilirsiniz.

Bot Modasında Neler Var?

Genellikle kısa botların daha sık tercih edildiği bot dünyasında bu sene bağcıklı modeller öne çıkıyor. Yarım topuklu ve ya dolgu topuklu botlar vitrinlerde yerini alırken yandan fermuar seçeneği olan botlar daha kullanışlı olduğundan dolayı daha sık seçiliyor. Erkekler içinde vazgeçilmez ürünlerden olan botlarda asker botu da denilen tasarımlar öne çıkıyor. Bunun yanı sıra süet tasarımlarda erkekler tarafından ilgi görüyor. Sizde bot almak istediğinizde geniş ürün seçeneklerine sahip bir adres ile karşılaşmak isterseniz tek tıkla sayfamıza gelebilirsiniz. Yüzlerce seçenek içerisinden kendinize en uygun olanını alabilir ve uygun ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Botlar bu sene sizi bekliyor.