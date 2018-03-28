BÖYLE SİYASET OLMAZ

Mevlüt Mürsel Uzun

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset tarzı hiçbir zaman bizim siyaset geleneğimize ve adabımıza yakışmıyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesinde PKK/YPG yandaşı bir grup öğrenci Afrin Zaferi ve şehitlerimiz için lokum dağıtan öğrencilere saldırarak askerlerimizi işgalcilikle suçlamışlardı. Bu üzücü olaya arka çıkan CHP milletvekillerine tepki gösteren aynı partiye mensup milletvekili Haluk Pekşen “Türk askerine işgalci diyen Boğaziçili teröristleri savunanmak vatan hainliğidir” diyerek karşı çıkmıştır. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da Haluk Pekşen’in bu açıklamasından bir gün sonra TBMM’de ki grup toplantısında yaptığı konuşmasında Türk askerine işgalci diyen öğrencilere sahip çıkarak ağzına ne geliyorsa sayıp dökmüştür. Konuşmasının bir bölümünde konuyla ilgisi olmadığı halde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak “Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, sen gayri millisin. Sen işgalcisin işgalci. 2019’da bu ülkenin kadınları seni oradan indirecekler. FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim.” Diyerek yersiz ve ilgisiz sözleriyle esip gürlemiştir. Üzerinde konuşulan konu Boğaziçi üniversitesi olmasına rağmen Kılıçdaroğlu sözü nereden alıp, nereye getirdiğini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı olan kininden olsa gerek ağzına ne geliyorsa söylemesi adeta dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı deyimine benzetmekte. Geride bıraktığımız yıllarda bu tip bazı siyasetçiler aynı tutum ve zihniyet içinde hareket ederek okullarımızda yuvalanmış olan terör örgütlerine arka çıktıkları için ülkemizi kan gölüne çevirmişlerdi. Bu kötülüğü sadece siyasiler yapmadı; dün olduğu gibi bugünde aynısını bazı gazete yazarları yapmaya devam ediyorlar. Fırsat bildikleri konuları ele almak suretiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye saldırarak kinlerini kusuyorlar.

CHP’de şimdi birbirine zıt iki görüş ortaya çıktı. Bir tarafta Boğaziçi Üniversitesinde Afrin Zaferine karşı çıkarak, askerlerimize işgalci diyen öğrenci grubuna arka çıkan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; diğer tarafta da Afrin zaferini hedef alarak askerlerimizi işgalcilikle suçlayanlara karşı çıkarak vatanımızın bütünlüğünü savunan bir CHP milletvekili.

Türk siyasetinde iktidara alternatif olması gereken bir muhalefet partisinde bu yaşananlar doğru değildir. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı CHP milletvekillerinin Büyük Türk Milleti’nin hassas olduğu milli konuları birer sorumlu Türk vatandaşı olarak bilmeleri gerekmezmi?

Düşünün bir kere ülkemizin içinden geçtiği şu günlerde ne milletimiz, nede siyasetimiz böyle bir münasebetsiz konuşmaları kesinlikle hak etmiyor.