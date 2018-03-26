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Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

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Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
Günümüzde oldukça fazla kişide boyun fıtığı rahatsızlığı görülmektedir. Boyun fıtığının başlıca sebepleri arasında ise masa başında ve bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmek gelmektedir.

Yaşam koşularının değişmesi sonucunda çok fazla kişide boyun fıtığı rahatsızlığı görülmektedir. Spor yapmayan bireylerde ve genetik yapı bakımından kasları zayıf olan bireylerde sıkça görülmektedir. Boyun fıtığı olan kişilerin ise yaşam kalitesi çok fazla düşmektedir ve dayanılmaz ağrılar çekebilmektedir. Fakat gelişen teknoloji sonucunda başarılı bir şekilde boyun fıtığı tedavi edilmektedir.

Boyun fıtığı ise genellikle 30-40 yaşlarına gelen erkek kadın fark etmeksizin herkesin başına gelebilen bir rahatsızlıktır. Boyun fıtığı belirtileri arasında ise tek taraflı kol ağrısı, parmaklarda uyuşmalar görülmesi, çekilen ağrı sonucunda kuvvet kaybı yaşanması, yürüme güçlüğü olarak gösterilmektedir.

Boyun fıtığı tedavisinde ise ağrılar hafif şiddetliyse hastaların stressiz bir yaşam önerilmektedir. Bunun yanında ise çeşitli ilaç ve fizik tedavileri uygulanmaktadır. Fakat ağrılar daha fazla artıyorsa ve fizik tedavi yetersiz kalıyorsa hastalar ameliyat edilmektedir. Gelişen tıp sektörü ve teknoloji sonucunda ise ameliyatlar sorunsuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Bireylerin yaşam kalitesini düşüren ve uyku problemlerine neden olan boyun fıtığı ameliyatı oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. 

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Boyun fıtığı ameliyatı geçiren bireylerin kendilerine çok fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Ameliyat sonrasında hastalar 10 gün gibi kısa bir sürede normal yaşamlarına dönmektedirler. Taburcu olan hastalar günde 6-7 kez zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için yataktan çıkmalıdır. Yatağa yatış pozisyonu ise diğer önemli bir konudur. Hastaneden taburcu olmadan önce söylenen yatağa yatma hareketleri uygulanmalıdır. Ameliyat geçiren hastaların ortopedik yastık kullanmaları gerekmektedir. Ameliyat olan hastaların 2. haftadan sonra dik bir şekilde oturması önerilmektedir. Hastalar 1 hafta sonra düzenli olarak yürüyüşe çıkmalıdır. Hastanın daha çabuk iyileşmesi için ise sigara ve alkol kullanımını azaltması gerekmektedir. Hastaya kullanması için verilen ilaçlar ise düzenli olarak kullanılmalıdır. Hastaların ise kilo almamaya özen göstermesi gerekmektedir.

Bireylerin boyun fıtığına yakalanmamak için düzenli spor yapmaları gerekmektedir.  Boyunlarını zorlayacak hareketlerden kaçınmaları gerekmektedir.

Kaynak: Romatem

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