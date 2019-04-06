Braian Samudio: Beşiktaş Maçını Kazanırsak Avrupa Biletini Kaparız

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde güçlü rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu maç öncesi spor basınına röportaj veren Çaykur Rizespor’un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmaları halinde Avrupa kupalarına katılma şanslarının artacağını dile getirdi.

Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılmaları halinde Çaykur Rizespor’un hikâyesinin bambaşka bir yöne gidebileceğinin altını çizen Samudio, 8 Nisan Pazartesi günü karşılaşacakları güçlü rakiplerinden 3 puanı kapmak istediklerini belirtti. Beşiktaş maçının önemine vurgu yapan Paraguaylı futbolcu, geçtiğimiz hafta oynadıkları Atiker Konyaspor maçından önce yeni bir hedef belirlediklerini açıkladı.

Geçen haftaki başarılı performansın ardından takım içinde UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeyi konuştuklarını söyleyen Samudio, bu yoldaki ilk büyük engelin, evlerinde ağırlayacakları güçlü rakipleri Beşiktaş olduğunu ifade etti.

Beşiktaş’ı Yenersek Avrupa Serüveni Başlayabilir

Rize’de 8 Nisan Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig’in kapanış mücadelesi olarak oynayacakları Beşiktaş müsabakası öncesi spor basınına açıklamalarda bulunan Braian Samudio, Beşiktaş maçını kazanmaları halinde takım içinde konuştukları UEFA Avrupa Ligi serüvenini başlatabileceklerine inandığını belirtti.

Zorlu müsabakadan galibiyetle çıkmaları halinde, sezon sonuna kadar sürecek olan senaryonun bambaşka bir boyuta geleceğini düşünen Samudio, bu yüzden Beşiktaş maçının önemli olduğunu vurguladı.

Sezonun ilk yarısını ligin sonuncusu olarak bitirdiklerini hatırlatan Paraguaylı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un takımın başarılı çıkışında büyük etkisinin olduğunu ifade etti. Buruk’un oyun felsefesinin kendi gelişimlerinde büyük payı olduğunu vurgulayan Samudio, pas oyunun ve takıma yeni katılan futbolcuların uyumunun, savaşçı bir ekip doğurduğunu söyledi.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan meslektaşlarının, takıma çabuk adapte olmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren golcü futbolcu, sezonun ikinci yarısında alınan puanlarda bu durumun etkili olduğunu kaydetti.

“Gol Kralı Samudio’ya Geri Dönüyorum”

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de gol kralı olan ancak bu sezon Süper Lig’de şans bulduğu maçlarda sadece 5 gol atma başarısı gösteren Samudio, takımın pozitif çıkış yapmasının ardından taraftarın çok beklediği gol kralı Samudio’ya dönüş yapacağını söyledi.