Braille Alfabesi Kursu, Bayraktar Çankaya Evi’nde başladı

Çankaya Belediyesi Braille Alfabesi Eğitim Kursu, Bayraktar Çankaya Evi’nde başladı.

Duyarlı vatandaşların katıldığı kurs programı bir ay boyunca devam edecek. Görme engelli olmadıkları halde kursa gelen öğrencilerin hedefi ise çocuk kitaplarının çevirisini yaparak okullara hediye etmek.

Kurs çeşitliliği ile her yaştan insanın kendine uygun hobi, kişisel gelişim, mesleki eğitim programı bulabileceği Çankaya Evlerinin kurs yelpazesine bir yenisi daha eklendi. İlk kez Bayraktar Çankaya Evi’nde verilen Braille Alfabesi Eğitim Kursu Programı Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Hasan Tatar tarafından veriliyor. 12 kişinin katıldığı eğitimler hafta içi her gün 5 saat sürüyor.

Çankaya Belediyesi tarafından farkındalık yaratmak adına açılan kursun bitiminde katılımcılara sertifika verilecek. Daha önce Bayraktar Çankaya Evi’nde işaret dili kursuna da katılan 27 yaşındaki Ayşe Özkızıltaş, “Her birimiz birer engelli adayıyız. Bu kursun engelli olmayanlara yönelik açılmış olması önemli bir duyarlılık göstergesidir. Çankaya Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.