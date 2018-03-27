"Brancuşi’nin Başyapıtları" Fransız Kültür Merkezi’nde 8 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek

Türkiye’deki Romanya Büyükelçiliği, Büyük Romanya Birliği’nin 100. ve Romen – Türk ilişkilerinin 140. yılı onuruna "Brancuşi’nin Başyapıtları" adlı sergiyi Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde düzenliyor.

Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Gabriel Sopanda tarafından bir kokteyl eşliğinde bugün açılışı yapılacak olan sergi Fransız Kültür Merkezi ’nde 8 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide Romen heykeltraş, ressam ve fotoğrafçı Constantin Brancuşi’nin en ünlü eserlerinden oluşan ve 31 fotoğraf kapsayan bir seçki sergilenecek.

Romanya’nın güney-batısında bulunan Hobita isimli küçük bir köyde doğan heykeltraş, ressam ve fotoğrafçı Constantin Brancuşi, kariyerinin ve hayatının ikinci yarısını Fransa’nın başkenti olan Paris’te sürdürmüştür. Modernizmin öncüsü ve 20. yüzyılın en etkili haykeltraşı olarak değerlendirilmiştir, ayrıca Brancuşi ‘’Modern heykeltraşlığın patriği’’ olarak adlandırılmıştır.

Bu sergi ünlü heykeltraşın çalışmalarına vurgu yapıyor. Böylece, 31 fotoğrafta, Brancuşi’nin ahşap, taş ve bronz gibi farklı malzemelerden üretilmiş eserlerinin bir kronolojisi sunuluyor. Bronz ve mermerden üretilmiş eserleri şekil itibari ile saf, şık ve zariftir. Aynı zamanda, halk temalı birçok ahşap heykeli bulunmaktadır. Soyut yulaf başağı ve uçan kuşlar heykelleri çok iyi tanınmaktadır.

Brancuşi, eserlerininin ve atölyesinin (80 üzerinde heykeli ile) müze olarak kalmasını ve aynı şekilde restore edilmesi şartı ile Paris te bulunan Milli Modern Sanat Müzesi’ne bağışlamıştır.