Brezilya’da Moju nehrin üzerindeki köprü çöktü (Videolu)

Brezilya'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprü bir araba vapurunun ayağına çarpması neticeyi devrildi.

Brezilya'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprüye araba vapuru çarptı. Bölge Valisi Helder Barbalho Twitter'dan yaptığı söylemede, köprünün bir araba vapurunun ayağına çarpması sebebiyle devrildiğini söyledi.

Brezilya fotoğrafı haber ajansına göre, çarpışma sırasında iki taşıt köprünün üzerinden geçiyordu. Taşıtların içinde bulunan bireylere henüz erişilemediği kaydolundu. Kayıpların rakamı ise henüz meçhul.

Öte yandan, araba vapurundaki tayfanın kurtarıldığı bilindi.

Goiania şehrinde bulunan zirai ticaret danışmanı Kory Melby, köprünün ülkeyi kuzey limanlarına bağlayan ana yol üzerinde olduğunu söyledi. Köprünün yine inşasının seneler alacağını söyleyen Melby, bu gidişatın ülkenin hububat lüzumunun karşılanmasını ciddi biçimde etkileyeceğini ifade etti.

(Serkan Bayar/İHA)