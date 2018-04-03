Çankaya Belediyesi sanata ve sanatçıya desteğini sürdürüyor. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin (BRHD) 48. Yıl Büyük Sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

TAŞDELEN’E DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Açılışa, sanatçılar ve sanatseverlerin yanı sıra Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı. Açılış konuşmasını Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırım yaptı. Yıldırım; “Değerli sanatçılarımızın eserlerini sanatseverlerle buluşturmak her zaman en büyük dileğimizdir. Sanatçıların eserlerini halkla buluşturmaları için salonlara ihtiyaç vardır. Bu anlamda yıllardır desteğini bizden esirgemeyen Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

“BRHD’NİN YANINDAYIZ”

Sergiye, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına katılan Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Çankaya Belediyesi’nin her zaman BRHD’nin yanında olduğunu belirterek “Onların heyecanlarını birlikte yaşamak bize mutluluk veriyor. Sanatın ve sanatçının yanında olmak Çankaya Belediyesinin varoluş amaçlarından birisi. Bundan sonra da böyle güzel etkinliklerde hep beraber olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından BRHD’ye desteklerinden dolayı Güler Velidedeoğlu’na teşekkür plaketi verildi.

SANATSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

160 sanatçı ve yaklaşık 500 eserin bulunduğu serginin açılışına yoğun ilgi vardı. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin tüm salonlarını kapsayan sergiye yüzlerce Ankaralı sanatsever katıldı.

Ülke sanatına büyük katkılar sağlayan, çağdaş, evrensel sanat anlayışını günümüze ve geleceğe taşıma görevini 48 yıldır sürdüren BRHD 48. Yıl Büyük Sergisi 15 Nisan’a kadar açık kalacak.