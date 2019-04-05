Brisa ve İş Bankası İş Birliğiyle Çiftçilere Sağlam Destek

Brisa, çiftçilere sunduğu desteği İş Bankası iş birliğiyle güçlendiriyor. Yapılan anlaşmayla çiftçiler, İş Bankası İmece Kart ile Lassa, Bridgestone ve Dayton markalı tarım lastiklerine 6 ay faizsiz dönem avantajıyla sahip oluyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, İş Bankası iş birliğiyle çiftçilerin emeğine sağlam bir destek sunuyor. Gerçekleştirilen anlaşmayla çiftçiler, Lassa, Bridgestone veDayton markalı tarım lastiklerini faizsiz olarak 6 ay vadeyle satın alma fırsatı kazanıyor.

Brisa, 40 yılı aşkın süredir Türkiye tarım alanlarına uygun lastikler geliştiriyor ve üretiyor. Şirket, tarımda verimliliği artırmak için tarım lastiklerinin kullanım amacına uygunluğu, sağlamlığı ve kalitesinin önemli olduğundan hareketle, çiftçilere en uygun ürün ve hizmetleri tasarlayarak, ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışmalarını yürütüyor.Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları doğrultusunda çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikler sunuluyor. Marka bu kapsamda lastiğin kendini daha kolay temizleyebilmesini sağlayan çift açılı dişler gibi önemli yenilikleri çiftçilerle buluşturuyor.

Brisa, ürün ve hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de çiftçilerin yanında yer alıyor. Şirket, sürdürülebilir tarım konusunda bilinci artırmak üzere Lassa Sevdamız Toprak Yarınlarımız Ortak projesiyle çiftçilere yıl boyunca sürdürülebilirlik, kârlılık, verimlilik ve emniyet alanında danışmanlık sunuyor.

İş Bankasıİmece Kart, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot (akaryakıt), yem, tarımsal ekipman vb. harcamaların finansmanı amacıyla, üreticilere tahsis edilen tarımsal kredinin kullanımını sağlıyor ve Bankamatik kartı olarak da kullanılabiliyor.

Brisa Firmasını Tanıyalım

Brisa’nın temelleri, Sabancı Holding ve ortaklarının girişimiyle 1974 yılında kurulan Lassa ile atılmıştır. Lastik sektöründe dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak; 1988 yılında Sabancı Topluluğu ile Dünyanın en büyük lastik üreticisi Bridgestone Corporation arasında gerçekleşen ortaklık sonucunda, Brisa bugünkü adını almış ve 30 yılı geride bırakmıştır. Türkiye lastik pazarı lideridir.

1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü’nü kazanan Brisa, 1996 yılında da iş mükemmelliği konusunda gösterdiği üstün performans sonucu Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanan ilk Türk şirketi olmuştur. Brisa Kocaeli Üretim tesisleri, 361.000 m2ye ulaşan kapalı alanıyla, dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biridir. Bu tesis, aynı zamanda, Bridgestone’un dünya üzerindeki en önemli üretim üslerinden biri olma özelliğini de taşımaktadır. Brisa, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstri 4.0 uygulamalarıyla donatılmış sektörün ilk akıllı fabrikasını kurmuştur.

Brisa’nın ürettiği Lassa markası, bugün 70’i aşkın ülkede 80 distribütörüyle faaliyet göstermekte, 610 tabelalı mağazası bulunmaktadır. Uluslararasında derinleşmek ve global marka olmak hedefine ilerleyen Lassa, 2018-2019 sezonu sonuna kadar FC Barcelona salon sporları takımlarının “Global Resmi Lastik Partneri”dir.

Türk ekonomisine olduğu kadar ülkenin toplumsal gelişimine de önem veren Brisa, sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan ele almaktadır. Biyoçeşitliliğe katkıda bulunduğu “Turnalar Hep Uçsun”, eğitime katkısını ortaya koyduğu “Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği”, trafikte emniyetli sürüşe katkı sağladığı “Lassa Yola Sağlam Çık” ve “Bridgestone #emniyetimiziçin2dakika”, ülkemizin tarım alanında gelişimine destek verdiği “Lassa ile Sevdamız Toprak Yarınlarımız Ortak” ve kültürel bir değer olan “Brisa Müze” ön plana çıkan projeleri arasındadır.

“Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Brisa, bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşümünü hızla devam ettirmektedir. Brisa, sürdürülebilirlik vizyonundan aldığı ilham ve inovasyon anlayışıyla, fosil yakıt kullanmadan yalnızca güneş enerjisiyle çalışan “Solar Impulse”ın, 2015-2016 yılları arasında dünya çevresinde gerçekleştirdiği bir tam tur yolculuğun Türkiye Resmi Partneri olmuştur.

Brisa stratejik yönetimdeki başarısı ile 2014 yılında PalladiumGroup tarafından verilen Hall Of Fame(Stratejik Yönetim Oscar’ı) ödülü sahibi olmuştur. İnovasyon alanındaki çalışmaları ise 2014 ve 2015 yıllarında TİM Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu ödülünü ve 2014 yılı Avrupa İş Dünyası Ulusal İnovasyon Şampiyonu ünvanını getirmiştir.

Brisa, Bridgestone, Lassa, Dayton, Kinesis, Firestone lastik markaları, Bandag kaplama markası, ana markaları ile beraber Lastiğim, Lastik Vs ve Speedy satış noktaları, OtoPratik ve Propratik hizmet noktaları, Lastik.com.tr internet satış sitesi, ticari araç filolarına yerinde bakım sağlayan Mobilfix mobil bakım servisi ve Profleet hizmet paketi, Probox ve Bridgestone Box mobil satış ve hizmet noktası ve Lastik Oteli lastik saklama hizmetiyle Türkiye ekonomisi ve gelişimine değer katma kararlılığındadır.