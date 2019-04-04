Bruce Willis’in "Öldürme Arzusu" Filminin Konusu ve Detayları

İşte Öldürme Arzusu Filminin Detayları

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Öldürme Arzusu filmi, 1974 yapımı “Death Wish” filminin yeniden uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Filmseverler tarafından en başarılı aksiyon filmleri arasında gösterilen Öldürme Arzusu filminin konusu merak ediliyor. Televizyon ekranlarından seyirciyle buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler yazımızda yer alıyor.

Brian Garfield’in yazmış olduğu ve 1972 yılında yayımlanan Death Wish adlı romandan beyaz perdeye uyarlama olan film, ilk olarak 1974 yılında sinema perdesinden izleyiciyle buluştu. Aksiyonun bir dakika bile eksik olmadığı, sürükleyici yapımın yeniden uyarlaması ise 2018 yılında çekildi. Televizyon ekranlarından yayınlanacak olan bu yeni uyarlamada başrolde, Hollywood’un aksiyon filmlerinin yıldızı Bruce Willis yer alıyor.

Öldürme Arzusu Filminin Konusu

Paul Kersey oldukça başarılı ve idealist bir travma doktorudur. Bütün kariyerini ve hayatını ölüm döşeğindeki hastaları tekrar yaşama bağlayabilmek için büyük mücadele vermeye adamıştır. Kendisine gelen vurulmuş, ağır şekilde bıçaklanmış insanları ölümün pençesinden kurtararak hayata bağlamayı amaçlayan Paul Kersey, bu stresli işinden ayrı vakit bulduğu zamanları da çok sevdiği ailesiyle birlikte geçirmektedir.

Bir kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Kersey, yaşadığı bir olayla bütün mutluluğu ve huzuru elinden kaçırır. Ailesiyle birlikte yaşadığı eve düzenlenen saldırıda, eşini kaybeden Kersey’in hayatı mahvolur. Biricik kızı da ağır yaralı olarak komaya giden Kelsey’in hayatı bu olaydan sonra bambaşka bir yöne gidecektir.

Cerrahlıkta kullandığı mesleki yeteneklerini de ustaca kullanarak gerçek bir ölüm makinesine dönüşen Paul Kelsey, yaşayacakları her ne olursa olsun ailesine ve kendisine bunu yapanlardan intikam almak için harekete geçer.

Öldürme Arzusu Oyuncuları

Başrollerinde, Amerikan aksiyon filmlerinin aranan yıldızı Bruce Willis’in yer aldığı Öldürme Arzusu filminde, ünlü Amerikalı oyuncuya, Elisabeth Shue ve Vincent D’onofrio gibi isimler eşlik ediyor.

Yönetmenlik koltuğunda da ünlü isim Eli Roth oturuyor. Daha önce Kevin Bacon’ın başrolünde oynadığı ve benzer bir konusunun olduğu Death Sentence filminin hikâyesinin de yazarı olan Brian Garfield’ın aynı ismi taşıyan kitabından uyarlama olan filmde senaristlik görevini Joe Carnahan yerine getiriyor.