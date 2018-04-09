Bu anlayış değişmelidir; Değişmezse…

Ergün Aydoğan

Erdoğan yabancı yatırımcılara ‘’kapımız size açık lütfen, gelin yatırım yapın…’’

Davet edilen yabancı yatırımcılara bu söz yeterli gelir, yatırım yaparlar mı? Gelmez, yatırım yapmazlar.

Elektriğe üç ayda 2.89’la üçüncü zam. Doğalgaza 1 Nisan’dan geçerli 9.7 zam.

Türkiye, enerji fiyatları en yüksek ülkelerden.

Yatırım, üretim maliyetleri bir tarafa…

Yabancı yatırımcının bir ülkeye yatırım yapabilmesi için, ülkedeki yöneticinin ‘güvenceniz benim, gelin yatırım yapın’ sözüne bakarak yatırım yapmaz. Söz veren yönetici iki gün sonra gittiğinde ne olacak?

Yatırım yapacak yabancı, yatırım yapacağı ülkede yönetenlerden bağımsız yerleşik, kapsayıcı kurumlar var mı? O yerleşik kurumlar siyasi Saiklerle değil, objektif şartlara göre karar verebiliyor mu? En önemlisi; Hukuk güvencesi var mı? Hukuk; yönetenlerden ve siyasi iradeden bağımsız kararlar verebiliyor mu? Yatırım güvencesi var mı? Yatırım yaptığı ülkede herhangi bir nedenle devletle veya o ülkenin vatandaşları ile bir sebeple sorun yaşadığında, yargıya başvurduğunda, yargı objektif hukuk kurallarına göre mi, yoksa o ülkenin siyasi merkezlerinin yönlendirmesine göre mi karar verip vermediğine.

Yatırım yapacağı ülkede normal şartlar mı, olağanüstü şartlar mı var ona bakar. OHAL ile yönetilen ülkeye yatırım yapmaktan imtina eder; gelmez, yatırım yapmaz.

Sadece yabancı yatırımcıda değil, yerli yatırımcıda da ciddi bir endişe ve kaygı var. Türkiye’nin komşuları ile yaşadığı sorunlar, Batı’dan uzaklaşan, kavgalı görüntüsü ve sürekli uzatılan OHAL…

Endişelerin temel sebebi kısa, orta, uzun vadeli borçlar, borçlu olmayan birey, çiftçi, esnaf, KOBİ, şirket yok. 16 yıllık siyasi anlayış devam ederse mi borçlar daha kolay çevrilebilir, yoksa bu anlayış değişirse mi?

Denilebilir ki; büyüme rekorları kırdık G20’de birinci, OECD’de de ikinci olduk. Büyümesine büyümüşüz ve fakat KOBİ’ler, işletmeler borçlarını çeviremez hale gelmiş, nefessiz kalmış. Kendi varlıkları banklardan kredi alamaya yetmez hale gelmiş.

Can alıcı soru şu olmalı, bu kadar yüksek büyümenin olduğu bir ülkede KOBİ’ler nefessiz kalır mı? İşletmeler kredi kullanmak için KGF’ye (Kredi Garanti Fonuna) ihtiyaç duyar mı?

Nefessiz kalmamalı, garantiye ihtiyaç duymamalı. Kısa aralıklarla devlet KOBİ’leri, işletmeleri sürekli fonlamak zorunda kalıyorsa; burada doğru gitmeyen bir durum var demektir.

Yine soralım, bu anlayışın yaptığı uygulamalar ortada ve yapancı yatırımcı gelmekten imtina ediyor, güven duymuyor. Çünkü bugüne kadar ki uygulamalarına bakarak yarınlarda ne yapacağını/olacağını biliyor o nedenle çekinceleri devam ediyor.

Bu anlayış değişir, Türkiye normalleşir, yeni bir başlangıç yapar; uluslararası çevrelerle ilişkiler normalleşir, içerde kurumlar normal işleyişine kavuşur, yeni ekonomik kararlar alınır, piyasalarda bir güven oluşursa. Yatırımcılarda yeni heyecanlar oluşmaz mı? Yeni yatırımcılar piyasaya girmez mi?

Türkiye’nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Türkiye öncelikle içerde hiçbir anlayışı ötekileştirmeden, yok saymadan, düşmanlaştırmadan iç barışını sağlamalıdır. Bu iç huzur, alınacak yeni ekonomik kararlar, uygulamalar; iç ve dış bütün yatırımcılarda yatırım heyecanı yaratacaktır.

Türkiye’nin geleceği, bir kişinin geleceğinden, bir siyasi anlayışın iktidarını sürdürmesinden daha önemlidir, hayatidir.

Türkiye yeni bir başlangıç yapacak çıkış yolu bulacaktır…