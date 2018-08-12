Bu Hastalıklara Karşı Türk Kahvesi

Dr. Buğra Buyrukçu

Kahve, özellikle de Türk Kahvesi kanser, kalp ve nörolojik hastalıkların gelişme riskini azaltıyor. İkinci sırada da filtre kahve var. Çok kahve tüketenlere ise uyarılarda bulunmak istiyorum.

Kahvenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, bilimsel çalışmalarla da kanıtlandı. Elbette her şeyde olduğu gibi kahve tüketiminde de kararında davranmak lazım. Günde üç ile beş fincan kahve tüketenlerde şeker hastalığından ölme, kalp ve nörolojik hastalıkların gelişme riskinin içmeyenlere göre daha düşük. İçeriğindeki polifenoller ile kahve, kansere karşı da oldukça etkili olmaktadır. Burada önceliği Türk Kahvesi’ne vermek gerekir. Zira Türk Kahvesi antioksidan kapasitesi en yüksek kahvelerden biridir. İkinci sıraya da filtre kahveleri koymak gerekir. Elbette kahveyi fazla tüketmek zararlı olacaktır.

Haşhaş Veya Badem Sütüyle Tatlandırın

Gün boyu fazla kahve tüketenlerin yaşadıkları uyuşukluk ve uykusuzluğu gidermek için akşam yemeklerine brasika sebzelerini (karnabahar, bürüksel lahanası, lahana ya da brokoli) eklemeleri gerekir. Çalışmalar bu sebzelerin ve turpun kafeini büyük bir hızla parçalayarak uyku bozukluklarını giderdiğini göstermiştir. Kahve yoğun tüketiminde önemli sorunlardan birisi de içine atılan şeker veya şuruplardır. Hele bir de yoğun kahve içiliyor ise kilodan bitkinliğe kadar pekçok soruna yol açabilir. Bu nedenle kahveyi tatlandırmak için bir çay kaşığı tarçın eklenebilir. Bunu sevmeyenler haşhaş sütü ya da badem sütü kullanabilir. Böylece aromatik bir kahvede elde edilmiş olur.

Enerjiyi Arttırmak İçin Bu Yağları Ekleyin

Kahvenin verdiği enerjiyi uzun süreye yaymak için de bazı önerilerim olacak. Kahveye bir parça tereyağı ve beraberinde hindistancevizi yağı eklenebilir. Yağ fikri kulağa hoş gelmese de, kahve üzerinde dolaşan yağlı görünümü yok ederek tüketmek mümkündür. Kahve makinesinde kahve yapıldıktan ve yağlar eklendikten sonra bir mikser ile karıştırıldığında hiçbir sıkıntı olmaz. Kısa zincirli yağ asitleri, kafeinin emilimini yavaşlatarak hissedilen enerjiyi daha uzun zamana yayar. Aynı zamanda yağlar açlığın bastırılmasında etkili olur, kişiyi daha uzun süre tok tutar.