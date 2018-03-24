Bu katile beş kurşun lazım!

Eyüphan Kaya

Gavurların tortusundan türetilen bazı yasalarımız artık sorunlarımızın çözümü için ihtiyaca cevap vermiyor.

Özelikle cinayet, gasp ve hırsızlık meselelerinde mevcut cezalar caydırıcı değildir, Tecavüz suçlarında ceza yok mahiyetindedir.

Ya uyuşturucu meselesinde ne yapılıyor? ancak piyonları cezalandırabiliyoruz.

Olmuyor olmuyor! Meclisin buna el atması lazım.

Soruyorum Milletvekillerine sizin iki önemli vazifeleriniz var; biri yasama diğeri denetleme.

Peki siz bu iki konuda ne yapıyorsunuz? Ben bir vekilin meclise verdiği yasa tasarısıyla gündeme geldiğini pek duymadım. Gerçi eski Parlamenter yapı buna pek müsaade etmiyordu, ama yeni sistem vekilin işini kolaylaştırıyor, önünü açıyor, bu da bir derece umut vericidir.

Düşünebiliyor musunuz, eski sitemde bir vekil gerekli gördüğü bir konuda bir yasa tasarısı bile veremiyordu. Hayır’cı vatandaşlarımız da hala bunun böyle kalmasından yana oy kullanıp “hayır” dediler, akıl işi değil ama muhalefet işte.

Bir edepsiz tecavüz ediyor, ceza yok,

Başka biri gasp ediyor ceza yok,

Diğeri adam öldürüyor ceza ceza değil,

İşe görüyorsunuz vahşi herif, insan demeye bin şahit lazım, birkaç saat zarfında tam 5 insan öldürdü, devlet götürüp onu hapse koydu, besleyecek vah ki ne vah! bu cinayete bu ceza ha! ama Hakimin eli kolu bağlı, verebileceği ceza budur.

Hani yüce Allah kısasa kısas demişti. Her ne kadar birçok cinayette maktulun yakınlarıyla uzlaşmaya gitmek için çaba sarf edilir, bir türlü ikna olmazlarsa kısas uygulanır. Ama bu hadisenin öyle bir yanı da yok. Tamamen keyfi öldürmeler.

Yahu biri kafasına diğeri kalbine, 5 kurşun buna sıkmak lazım değil mi? niye ilahi adaletin gereği yapılmıyor?

Bizim yasalarımız İslami değerleri taraf kabul emiş gibi ilahi bir hukuk siteminde var olan bir cezai müeyyideyi peşinen devre dışı bırakıyor. AB müktesebatını ölçü olarak kabul ediyor. Bu haktan reva mıdır?

Neymiş efendim “Ben idama karşıyım” peki bu canlarına kıyılan kimselerin hakkını kim savunacak?

Şimdi soruyorum kilolarla altın çalan kimi soytarıları ceza evine sokup beslemeye gerek var mı? Kes elini ibreti alem olsun. Şunu da belirtmek gerekir ki açlıktan bir şeyler çalan kimselere de bu tür cezalar verilmez.

Uyuşturucu çetelerini cezalandırmaktan öte, baronlarının kulaklarını çekmek daha iyi olmaz mı?

Bir çocuğa tecavüz eden ırz düşmanını hayatın içinde görmek zorunda mıyım?

Beş adamı öldüren bir vahşi kimsenin benim ülkemde yaşamaya ne kakı var?

Yine TBMM’ye sesleniyorum imdat imdat! suçun ağırlığında ceza istiyorum.

Bu talep benim vatandaş olarak birincil hakkım değil mi?

O günleri görmek dileğiyle.