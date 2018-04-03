Geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan Türk strateji ve zeka oyunu mangalayı gençlere tanıtıp sevdirmek amacıyla bu yıl 5.'si düzenlenen ve yoğun ilginin olduğu Mangala Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği’nin ( ÜZYEÇDE ) iş birliği ile yapılan ilkokul 2., 3. ve 4. sınıfların yanında ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflardan 100 çocuğun katıldığı Mangala Turnuvası , heyecanlı bir rekabete sahne oldu.

Turnuvaya başvurular belirlenen tarihten bir hafta önce biterken Antares AVM'de düzenlenen etkinlikte ilk ve ortaokullar kendi aralarında yarıştılar. 7 turda centilmence bir yarışa sahne olan etkinlikte ilkokul kategorisinde birinci Talip Yener İlkokulu'ndan Necmettin Deniz, ikinci Danişment Çiçekli İlkokulu'ndan Özlem Köksoy, üçüncü ise Yalçın Eskiyapan İlkokulu'ndan Gülce Baykal oldu.

Ortaokullarda ise birinci Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'ndan Alperen Sağlam, ikinci Sağlık İşçileri Ortaokulu'ndan Mehmet Akif Atıcı, üçüncü ise Özel Kıvanç Ortaokulu'ndan Berkay Gökdemir olarak okullarına kupayı kazandırdılar. Turnuvada dereceye giren öğrenciler madalya, başarı belgesi ve hediye çeki ile ödüllendirilirken, katılan her çocuğa da katılım belgesi, akıl oyunları kitabı, sinema bileti verildi.

Dereceye giren öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, AVM'ye gelen birçok kişi de iki oyuncuyla oynanan ve kökeni Hunlara kadar uzanan mangala oyunu ile ilgili bilgi alıp deneme şansı buldu.

Mangala Turnuvasını Ankara'da Keçiören Belediyesinin başlattığını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; " Atalarımızın oynadığı ve unutulmaya yüz tutmuş oyunları gün yüzüne çıkarmak, unutulmamasını sağlamak ve yeni nesillere tanıtmak ve öğretmek amacıyla bu turnuvayı düzenliyoruz. Bu etkinlikler çocuklarımızın eğlenerek kendilerini geliştirmesine ve sosyalleşmelerine vesile oluyor." diye konuştu.​