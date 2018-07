Bülent Ertekin

Bir türlü akıllanmıyor.

Bir türlü ders almıyoruz.

Zındıka ve şer güçler;

her türlü pisliği,

her türlü mikropluğu,

her türlü ayrımcılığı,

her türlü nifak tohumlarını ekiyorda ekiyor. Ekiyorda ekiyor. Bitmiyor, usanmıyor, yorulmuyor ekiyorda ekiyorlar. ( Bu ifadeler sizlere bir şey hatırlattı mı acaba? ) Olmuyor, yetmiyor üstüne üstlük birde boylarına,postlarına bakmadan İHTİLAL YAPIYORLAR.

Peki,

bu devletin emniyeti,

bu devletin istihbaratı

bu devletin uzmanları,

bu devletin bilirkişileri

ve bizim için en önemlisi de

DİYANET İŞLERİ ve DİYANET YÜKSEK KURULLARI acaba olaylar son noktaya gelinceye kadar ne yapıyor/lar.

Cevap!!!

ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇİYOR.

Yâda, şarkıda olduğu gibi

ELLERİM BOMBOŞ,

GÖZÜMDE YAŞLARLA şarkısını koro halinde söylüyorlar?

Herşey olup bitmiş olda iyi diyeceğiz. Bu kadarla da kalınmıyor. Zira bu KEFERELERİN AÇTIĞI YARA ve ZARARLARDAN dolayı milyon dolarlar ile ülkemize, ekonomik, sosyal, psikoljik ve toplumsal bir tramva çektiriyorlar. Yani zarar

HEM MADDİ, hem de MANEVİ

Peki böyle mi olması gerekiyor?

Hayır.

Safi zihinler taciz edilmeden,

Kalpler menhus ruha teslim olmadan,

Gözler ve kulaklara hakikat perdesi indirilmeden,

LİYAKATLI

EHLİYETLİ,

İŞİN UZMANI OLAN KADROLAR

ile bu

ÇETELERE ve ÇETECİLERE

Ne fırsat,

Ne aman,

Ne zaman,

Nede meydanı bırakılmamalı.

Zira zarar, gerçek mânâ da mümin ve müminlere geliyor ve en önemlisi de,

DİN,

DİNDARLARA ve gerçek mânâda İLAHİ KELİMETULLAH için

HİZMET EDEN FEDAKARLAR zararın en büyüğünü görüyor.



Birkaç gün öncesin de tıpkı PENSİLVANYA BAŞPİSKOPOSU gibi faaliyet gösteren Adnan OKTAR ve sevimli, mini mini KEDİCİKLERİ (!) yapılan bir şafak operasyonu ile tutuklandılar. Yapılan operasyonlarda neler bulunmadı, neler. Zannedersiniz ki TSK nin İstanbul daki cephaneliği.

Emniyetin ele geçirdiği eşyalara bakacak olursak buraya yazmayı HİCAB SAYACAĞIM maddeler eksik. Yıllardır milletin gözünün içine baka baka PİYANİST ŞANTÖR,

Adnan OKTAR ve KEDİCİKLERDEN oluşan MEZDEKE grubu.

Allahınızı severseniz bu zamana kadar

DİYANET İŞLERİ NEREDE İDİ?

DİYANET İŞLERİ YÜKSEK KURULU NEREDE İDİ?

İLAHİYAT PROFLARI?

AKADEMİSYENLER?

CEMATLERİN SEÇKİN ŞEYHLERİ

S.T.K LAR?

VAKIFLAR?

KONFEDERASYONLAR?

NEREDE İDİLER?

NEREDE İDİNİZ!!!

Niçin bu işin

Birinci dereceden sorumlu olan

HAKİMLERİ,

SAVCILARI,

AVUKATLARI,

VS.VS.VS yı GÖREV be SORUMLULUK ALMADI?



Artık bu ve buna benzer hadiseleri duymak görmek istemiyoruz.

Yüce ve kutsal olan dinimizi bu tür

yozlaştıran

aşağılayan

din bezirgânlarını daha

İNLERİNDEN ÇIKMADAN BU İŞİ HALLEDİN.

Ve en önemlisi bu tür adi olaylarda



BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİNİZ?

YA SİZ, DİYANET?



sorusunu,

ne size,

ne de kendimize sormak istemiyoruz.



Selâm ve dua ile.