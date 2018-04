Bülent Ertekin

İsmin okunduğunda...

Resmini gördüğümde...

Yâd edildiğinde...

Seni ziyaret ettiğimde, rahmetli Osman Yüksel SERDENGEÇTİ'nin o yürekleri sızlattığı şiirini okur, okur, okurum...

Ne zaman?

Ne zaman? der anlatılması güç bir hüzün ve mahzunluk çöker yüreğime.

İşte o an, yaralı bir arslan gibi,



Fethin, Fatih'in mabedinden kitab-ı mübini,

Bu ulu dini kaldıran kim?

Dinimize, imanımıza saldıran kim?

Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,

Kimin elidir?!...

Söyle Ayasofya, söyle.

Seni puthane yapan hangi delidir?!...



Elleri kurusun, dilleri kurusun!

Ayasofya! Ayasofya! Seni bu hale koyan kim?

Seni çırılçıplak soyan kim?!...



der. Yüreğimi kanatırcasına, sevgilisine kavuşmayı delicesine bir aşk ile arzu eden AŞIK gibi okur, okur, okurum...



Bugün, 31 Mart 2018...

Biraz hüznün.

Biraz mutluluğun...

Biraz huzur, aşk ve şevkin olduğu gün.

Zira; aradan uzun yıllar geçmiş ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Yeditepe Bienali'nin açılış töreni öncesi Ayasofya'da Kur'an tilaveti yapılınca;

Nasıl mutlu olunmaz,

Nasıl huzurlu olunmaz,

Nasıl coşkulu,

Nasıl şevk dolu olamazsınız?

Nasıl gelecekte bir gün gelecekse ve o gün minarelerinden

ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER SEDALARINI İŞİTMENİN hazzını yaşamaz, yaşayamazsınız.

Bugün tıpkı Yahya Kemal BEYATLI'nın yazdığı gibi,

BİN ATLI ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİK.

*************

Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olan "Yeditepe Bienali" önceki gün gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. 600'ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı bienalin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen "Yeditepe Bienali"nin açılış törenine katıldı.



Erdoğan'ın konuşması öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kutsal ayetler Ayasofya'nın kubbelerinde yankılandı.

.......



Bugün, bir kez daha UMUTLANDIK.

Bir kez daha GÖZLERİMİZ YAŞ,

KALBLERİMİZ BİRAZ HÜZÜN,

BİRAZ BURUKLUK,

BİRAZ MUTLULUK,

LÂKİN; ÇOKÇA DA ŞEVK VE ÜMİTVAR OLARAK

Dua,

Dualar,

Niyazlar ettik.

Tıpkı Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin



Öyleyse, ey ehl-i hall ü akd! Geliniz, İstanbul’un fetih sembolü, Fatih’in emâneti ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin en ehemmiyetli hedeflerinden biri olan AYASOFYA’yı İBÂDETE AÇINIZ ve bu şerefle yâd olunuz. AYASOFYA NIN HİCAB PERDESİNİ YÜZÜNDEN KALDIRINIZ ve bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi, Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan

AYASOFYA CAMİİ'NİN HAK ETTİĞİ. HÜRRİYETİNE KAVUŞTURUNUZ.

Böylece Ayasofya’yı müzahrefattan temizleyip ibâdet mahalli yaparak Bediüzzaman Hazretleri’nin de müjdesinin tahakkukuna vesile olunuz.

(Emirdağ Lâhikası-2, s. 236.)

dediği gibi size ve ekibimize dua ettik.

Niyazda bulunduk.



Evet, Sayın Cumhurbaşkanım sizlerden,

HİCRANA BÜRÜNEN

SESSİZ!!!

MAHZUN!!!

MAHSUN!!

GARİB!!!

YALNIZ!!!



AYASOFYA'NIN



İÇERİSİNDE KURAN-I KERİM

MİNARELERİNDE DE EZANI MUHAMMEDİ yi. DUYMAK İSTİYORUZ.



Selâm ve dua ile