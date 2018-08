Bülent Ertekin

Biraz tebessüm...

Biraz hüzün...

Biraz nasihat almak isteyene.



İmam Şafii Hazretleri; bir sabah namazdan sonra evine dönerken yolda birine rastlar.



Adam önce selam verir,

iyi dilek ve duada bulunduktan sonra da



"hayırlı sabahlar"



manasında



"nasıl sabahladın? der.



İmam Şafii,

nasıl sabahladığını şöyle anlatır :



-Sekiz tane şeyin benden istendiğini düşünerek sabahladım!:



... Adam şaşırır:



- Ya imam kim sizden

8 tane şey isteyebilir?



Sizin kimseyle takışık bir işiniz yoktur ki?



İmam, tebessüm ederek meseleyi açar:



-Bak benden her sabah kimler neler istiyorlar, der ve şöyle izah eder:



1)Rabbim benden farzını istiyor.



2)Resulullah benden sünnetini istiyor.



3)Aile çoluk çocuk günlük masrafını istiyor.



4)Nefis kendine tabi olmamı istiyor.



5)Şeytan arkasından gitmemi istiyor.



6)Kiramen katibin melekleri iyi şey yazdırmamı istiyor.



7)Geçen günler ihtiyarlanmamı istiyor.



8)Son olarak da Hazreti Azrail hazır olmamı istiyor.



İşte ben bütün bu isteklerin muhatabı olarak sabahlamış bulunuyorum.



Her sabah bu sualler cevap bekliyor...



Hazret-i Şafii'yi dinleyen adam düşünmeye başlar.



Bir kaç saniyelik tefekkürden sonra sorar:



- Ya imam bu saydığın şeyler sadece senden mi isteniyor yoksa benden de isteniyor mu?



İmam Şafii tekrar tebessüm eder ve şöyle der:



--Orasını ben diyemem sen düşün!



Adam başını aşağı eğer ve söylenerek devam eder.



-- Meğer her sabah benden neler isteniyormuş da haberim yokmuş.



Ben de düşünmeliyim bunları!!!…

Bu duygu ve düşüncelerle ilahi vazifelerimizin idrak ve şuurunda olabilmek dileğiyle.



Selâm ve dua ile.