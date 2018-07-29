BUGÜN SADECE SAĞLIK

Bilir misiniz! Neden Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" devamlı üzüm kurusu severdi ve yerdi?
Sübhanallah tedavi ettiği hastalıklara bakın:
Tıbben Kuru üzüm yaşüzüme oranla
Daha faydalıdır potasyum içerir,
Fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker,
Anti oksidanlar ihtiva eder. Büyük oranda solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi eder.
Faydaları sırasıyla:
1 - Hiper tansiyonu önler.
2 - Kandaki kolestrolü düşürür.
3 - Kalp ve göğüs kanserlerini engeller.
4 - Öksürük tedavisinde üzüm hoşafının sıcak içilip yenmesi faydalıdır.
5 - Balgam söktürür.
6 - Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.
7 - Anti oksidandır.
8 - Dişlerdeki plak tabakasının oluşumunu engeller.
9 - Vücudu zehirli atıklardan temizler.
10 - Regl'in şiddetli kanamasını azaltır.
11- Dalak, akciğer ve mideyi güçlendirir.
12 - Hafızayı güçlendirir.
13 - Onikiparmak bağırsağı kanserinden korur.
14 - Göz sağlığını korur.
15 - Kemik erimesinden korur.
16 - İltihabı önler.
17 - Müleyyindir (laksatif).
18 - Kanı temizler.
19 - Ses kısıklığı ve ses tellerini onarır.
Kuru üzümün tedavi ettiği hastalıklar:
1 - Kabızlık
2 - Hemoroid (basur)
3 - İnsandaki vesvese halleri
4 - Dişeti iltihabı
5 - Romatizma ve eklem iltihabı
6 - Karaciğer ve safra hastalıkları
7 - Gıda eksikliği ve kilo kaybı
8 - Boğaz iltihabı
9 - Akciğer ve göğüs hastalıkları
10 - Böbrek, mesane hastalıkları ve taşını tedavi etmek
11 - İdrar kaçırma
12 - Sıtma
13 - Gut (nikris)
14 - Yarım baş ağrısı (migren)
15 - Sarılık
16 - Anemi (kansızlık)
17 - Mide hastalıkları
18 - Mide ekşimesi
19 - Diare ve kusmaya bağlı
vücutta aşırı su kaybı
20 - Egzama ve kaşıntı
21 - Su çiçeği
22 - Kellik
Selâm ve dua ile.
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