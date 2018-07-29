BUGÜN SADECE SAĞLIK

Bülent Ertekin

Bilir misiniz! Neden Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" devamlı üzüm kurusu severdi ve yerdi?

Sübhanallah tedavi ettiği hastalıklara bakın:

Tıbben Kuru üzüm yaşüzüme oranla

Daha faydalıdır potasyum içerir,

Fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker,

Anti oksidanlar ihtiva eder. Büyük oranda solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi eder.

Faydaları sırasıyla:

1 - Hiper tansiyonu önler.

2 - Kandaki kolestrolü düşürür.

3 - Kalp ve göğüs kanserlerini engeller.

4 - Öksürük tedavisinde üzüm hoşafının sıcak içilip yenmesi faydalıdır.

5 - Balgam söktürür.

6 - Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.

7 - Anti oksidandır.

8 - Dişlerdeki plak tabakasının oluşumunu engeller.

9 - Vücudu zehirli atıklardan temizler.

10 - Regl'in şiddetli kanamasını azaltır.

11- Dalak, akciğer ve mideyi güçlendirir.

12 - Hafızayı güçlendirir.

13 - Onikiparmak bağırsağı kanserinden korur.

14 - Göz sağlığını korur.

15 - Kemik erimesinden korur.

16 - İltihabı önler.

17 - Müleyyindir (laksatif).

18 - Kanı temizler.

19 - Ses kısıklığı ve ses tellerini onarır.

Kuru üzümün tedavi ettiği hastalıklar:

1 - Kabızlık

2 - Hemoroid (basur)

3 - İnsandaki vesvese halleri

4 - Dişeti iltihabı

5 - Romatizma ve eklem iltihabı

6 - Karaciğer ve safra hastalıkları

7 - Gıda eksikliği ve kilo kaybı

8 - Boğaz iltihabı

9 - Akciğer ve göğüs hastalıkları

10 - Böbrek, mesane hastalıkları ve taşını tedavi etmek

11 - İdrar kaçırma

12 - Sıtma

13 - Gut (nikris)

14 - Yarım baş ağrısı (migren)

15 - Sarılık

16 - Anemi (kansızlık)

17 - Mide hastalıkları

18 - Mide ekşimesi

19 - Diare ve kusmaya bağlı

vücutta aşırı su kaybı

20 - Egzama ve kaşıntı

21 - Su çiçeği

22 - Kellik

Selâm ve dua ile.