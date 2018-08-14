Bülent Ecevit Buz Pateni Pisti

Çankaya Belediyesi, büyük yatırımlarından biri olan Buz Pateni Pistine Türk siyasetinin Karaoğlan’ı Bülent Ecevit’in adını verdi. Çankaya’nın ilk buz pateni pisti, 22 Eylül Cumartesi günü törenle halkın hizmetine açılacak.

Çankaya Belediyesi her kesim ve yaştan vatandaşın yararlanabileceği yatırım ve projelerine devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Mart ayında temelini attığı Buz Pateni Pisti’ne Türk siyasetinin Karaoğlan’ı Bülent Ecevit’in adı verildi.

Cumhuriyet dönemi Türk siyasetine adını büyük harflerle yazdıran Bülent Ecevit’in adını, Ecevit’in 40 yıldan uzun süre ikamet ettiği Oran bölgesinde açtıkları Bülent Ecevit Parkı ve beyaz güvercin heykelinin bulunduğu Oran Barış Parkı’ndan sonra Çankaya’da bir ilk olan buz pateni pistine de verdiklerini belirten Başkan Alper Taşdelen, “Ecevit, halkçılığı ve milliyetçiliği sözde değil eylemde hayata geçirmiştir. Onun düşünceleri, felsefesi, halkçılığı ve her zaman ezilenden yana duruşu hep yolumuzu aydınlatacak. Bülent Ecevit’in adını yaşatmak bizim için onurdur” ifadelerinde bulundu.

ÇANKAYA’DA BİR İLK

Park, sosyal tesis, kreş, kültür merkezi ve yüzme havuzları gibi birçok büyük projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Çankaya’da bir ilk olan buz pateni pistini hayata geçiriyor.

Buz patenine gönül vermiş insanların yararlanabileceği ve çocukları erken yaşta spora yönlendirme amaçlı Oran mahallesi 631. Sokak’ta inşa edilen Buz Pateni Pisti’nde hummalı çalışmalar dört koldan devam ediyor.

FARKLI SPORLARA DA OLANAK SAĞLIYOR

2 bin 752 metrekare alan üzerine inşa edilen Buz Pateni Pisti’nde 578 metrekarelik buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünü de yer alacak. Buz hokeyi yapmaya da uygun olacak tesiste 147 metrekare ve 268 metrekareden oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği iki çok amaçlı stüdyo da bulunacak. Toplantı ve eğitimlerin yanı sıra stüdyolar aerobik ve pilates gibi farklı aktiviteler için de vatandaşların hizmetine sunulacak.

22 EYLÜL’DE AÇILACAK

Çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Buz Pateni Pisti bittiğinde, vatandaşların ve okulların antrenman yapabilmelerine de imkan sağlayacak. 270 metrekarelik kafe ve restoranıyla da misafirlere hizmet verecek olan tesisin açılışı ise 22 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.