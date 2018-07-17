Bülent Ecevit Spor Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde çocuk jimnastik salonu açıldı

Yenimahalle Belediyesi çeşitli spor dallarında yaptığı hizmetlerle ilçe sakinlerinin yazı dolu dolu geçirmesine olanak sağlıyor. Bülent Ecevit Spor Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde çocukların bedensel gelişimi için profesyonel çocuk jimnastik salonu açıldı

Her yaş grubundan Yenimahalleli vatandaşların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması için Turgut Özakman, Hacı Sabancı, Bülent Ecevit yüzme havuzu ve spor tesisleri ile ilçenin birçok noktasında yapılan spor salonlarında spor dersleri ve yaz etkinlikleri devam ediyor.

Profesyonel çocuk jimnastiği eğitimi veriliyor

Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Spor Yüzme havuzu ve Spor Tesisi’nde açılan profesyonel çocuk jimnastik salonu, takla minderleri, spor minderleri, jimnastik trambolini, jimnastik kasası gibi birçok spor aletini içerisinde barındırıyor. Çocukların eğitimi sırasında karşılaşılacak olan bedensel darbe ve sakatlıkların önlenmesi açısından özel olarak üretilmiş yumuşak sünger ile güçlendirilmiş halı ile kaplanmış zemine sahip spor salonunda her şey çocuklar için düşünüldü.

3-10 yaş arası Yenimahalleli çocukların jimnastik eğitimi göreceği ve alanında uzman spor hocaları tarafından ders alacağı Çocuk Jimnastik salonu için kayıtlar devam ediyor.

“Çocuklarımız bedenen ve ruhen güçlenmeli”

Yenimahalle Belediyesi olarak yapılan hizmetlerle çocukların ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerinin amaçlandığını belirten Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemize birçok spor salonu ve yüzme havuzu kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların tümü Yenimahalle sakinlerinin mutlu ve huzurlu bir ilçede yaşaması, yaşadığı ilçeden, mahalleden keyif alması düşünülerek hazırlanmaktadır. Çocuklarımız için yapılan projelerde bunun bir parçasıdır. Çocuklarımız yaz aylarında evlerde kapalı kalmasın, spor yapsın, sokağa çıksın istiyoruz. Bu nedenle spor merkezlerinde yapılan bu etkinlikler ve kurslar bizim için büyük anlam ifade etmektedir” dedi.