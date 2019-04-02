Bundesliga Ekiplerinden Wolfsburg’ta Abdullah Avcı Hareketliliği

Geçtiğimiz sezonlardaki başarılı sonuçların ardından bu sezon da Medipol Başahşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı’ya Avrupa futbolundan talip var.

Takımının ortaya koyduğu başarılı performans ile ilgili olarak futbol otoriteleri tarafından şu anda Süper Lig’in en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösterilen Medipol Başakşehir’in teknik patronu, Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un radarına girdi.

Alman basınında yer alan habere göre; bu sezon beklentilerin uzağında kalan Wolfsburg’ta teknik direktör Bruno Labaddia ile yollar ayrılıyor. Sezon başında 40 milyon Euro’luk yatırım yapılmasına rağmen ligde oynadıkları müsabakalarda istenen sonuçların alınamaması nedeniyle zor günler geçiren Wolfsburg’ta gelecek sezon teknik direktör değişikliğine gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bundesliga’da mevcut durumda 8. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi turnuvasına katılabilmek içi önündeki 3 güçlü rakibini ekarte etmesi gereken Wolfsburg’ta beklenen çıkış bir türlü gerçekleşmiyor. Ligde kalan maçların teknik direktör Bruno Labaddia ile tamamlanmasının ardından yeni sezonda yeni bir teknik direktörle başlangıç yapmayı planlayan Wolfsburg’ta adaylar arasında Abdullah Avcı’nın da ismi geçiyor.

Öncelik Alman Ancak Abdullah Avcı Da Değerlendirilebilir

Almanya’nın en köklü futbol takımlarından biri olan Wolfsburg’ta yeni sezonda takımın emanet edileceği teknik direktör arayışı sürüyor.

Bu sezon 40 milyon Euro’luk yatırımla takıma birçok kaliteli transferin yapılmasına rağmen beklenilen çıkışı yapamayan kulüpte, sene sonu takımdan ayrılacağı neredeyse kesinleşen teknik direktör Bruno Labaddia yerine konuşulan isimlerin arasında Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa koşan Abdullah Avcı da yer alıyor. Önceliği Alman teknik direktörlerle çalışmak olan Wolfsburg’ta adı Beşiktaş’la da anılan Abdullah Avcı seçeneklerin arasında güncelliğini korumaya devam ediyor.

Wolfsburg Şampiyonluk Yaşamış Büyük Bir Kulüp

Öte yandan Wolfsburg kulübünün kulüp yetkilileri aracılığıyla nabız yokladığı Abdullah Avcı’nın şu anda tamamen Medipol Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğuna kilitlenmiş olduğu bildirildi.

Bundesliga’da her sezona güçlü bir transfer bütçesiyle giriş yapan Wolfsburg kulübünün 2009 yılında şampiyon olmasından sonra bir daha aynı başarıyı gösterebilmek için sistem futbolu oynatan başarılı bir teknik direktör arayışlarında Abdullah Avcı da önemli bir aday olarak öne çıkıyor.