Buray’dan Samimi Açıklamalar

Ünlü şarkıcı Buray, geçtiğimiz günlerde Serhat Tekin’in hazırlayıp sunduğu “Serhat’la Kayıttayız” programına konuk oldu. Müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan sevilen şarkıcı, aşk aramadığını çünkü aşka ayıracak zamanının olmadığını söyledi.

Son dönemde müzik piyasasına sürdüğü parçalarla büyük bir çıkış yapan Türk pop müzik şarkıcısı Buray, katıldığı canlı yayında hayranlarını ilgilendiren birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, Serhat Tekin’in programı “Serhat’la Kayıttayız”a katılarak özel hayatı ve müzik kariyeri hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Kendisine yöneltilen bir ilişkisini olup olmadığı hakkındaki soruya, aşk için ayıracak zamanının olmadığı cevabıyla karşılık veren Buray, yoğun geçen konserlerin ve stüdyo kayıtlarında harcanan zamanların, düzgün bir ilişkiyi kaldırabilecek durumlar olmadığını ifade etti.

Ciddi bir ilişkiye henüz hazır olmadığını açıklayan sevilen şarkıcı, böyle bir hayat formatının ciddi ilişki yürütmede epey zorluk çıkaracağını bildiğini söyledi. Aşkın doğru zamanda kendini bulacağına inandığını belirten Buray, şu anda aşk aramadığını sözlerine ekledi.

“Baba Olmayı Çok İsterim”

Sosyal medyada küçük yeğeni ile paylaşımlarda bulunan Buray’ın bu gönderileri, hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Birçok sefer kendisine baba olmanın çok yakışacağını belirten hayranlarının merak ettiği diğer bir konuyla alakalı olarak “İlerde baba olmak istemez misin?” sorusuna “Çok isterim.” şeklinde cevap veren Buray, kendi babasıyla ilişkisinin de çok iyi olduğunu söyledi.

Babasından öğrendiği çok şey olduğunu sözlerine ekleyen ünlü şarkıcı, ileride çocuk sahibi olursa iyi bir baba olacağını düşündüğünü ifade etti. Ancak şu anda baba olmaya hazır olup olmadığını bilmediğini kaydetti.

“Sporu Sağlık İçin Yapıyorum”

Sevilen şarkıcı spor yapmayı çok sevdiğini de dile getirdi. Düzenli olarak spor yapmayı sürdürdüğünü belirten Buray, yediğine ve içtiğine de özen gösterdiğini açıkladı. Kendisine yöneltilen “İleride diğer erkek pop şarkıcıları gibi yaptığın vücudu göstermek üzere bir dergi çekimi düşünür müsün? sorusuna samimi cevaplar veren ünlü şarkıcı, sporu sağlık için yaptığını ve bu tür şeyler düşünmediğini sözlerine ekledi. Sevilen şarkıcının bu açıklamaları hayranları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.