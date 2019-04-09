Burcu Çetinkaya Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu

Magazin dünyasını ve sosyal medya gündemini yakından ilgilendiren açıklama Burcu Çetinkaya’dan geldi. Ünlü ralli pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir taktığı başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

Ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya 2013 yılında aldığı kararla tesettüre girmişti. Geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabından bir video yayınlayan başarılı pilot, “Gücüm yetmedi, bu kadar yapabildim” diyerek başörtüsünü çıkardığını ve artık tesettüre girmeyeceğini açıkladı.

Çetinkaya yaptığı paylaşımda başı açık bir şekilde ata binerken görüldü. Burcu Çetinkaya’nın aldığı bu karar ve paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında zirveye oturdu.

“Bu Kadar Yapabildim”

Instagram hesabından aldığı karar hakkında açıklamada bulunan ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya, bugün bir karar aldığını ve almış olduğu bu kararda 6 yıldır taşımaya çalıştığı başörtüsüne inanmamak gibi bir saygısızlığın olmadığını dile getirdi.

Sözlerine, “Bu kadar yapabildim” diye devam eden Çetinkaya, aldığı kararı tamamen manevi bir şekilde ve imkânı olsaydı sessizce yaşamak istediğini ifade etti. Gücünün yetmediğini ve her şeyin nasip olduğunu kaydeden Çetinkaya, kalbinin aynı yerde olduğunu ve bu süreç zarfında kendisinden güç alanları kırdıysa onlardan özür dilediğini belirtti.

Kendini dinlemeye ihtiyacı olduğunu belirten Burcu Çetinkaya, açıklamasının devamında tesettüre girdiği süre boyunca aldığı her kararı siyasi zannedenlere sitem etti. Kendisine gelen siyasi teklifleri reddederek spor kariyerine odaklandığını dile getiren ünlü ralli pilotu, bundan sonra kendi halinde işine ve gücüne bakarak hayatını devam ettireceğini sözlerine ekledi.

Bir süre kendini dinlemeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Burcu Çetinkaya, geçmişte bıraktığı 6 yıllık süreçte kendisine yönelik alkışları kabul etmediğini ve diğer yandan kendisine edilen hakaretlere de kırılmamaya çalıştığını açıkladı. “Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım” sözleriyle açıklamasını sonlandıran başarılı ralli pilotu, hayatında böyle bir değişikliğe gitmesine rağmen bakış açısının hala aynı olduğunu vurguladı.

Burcu Çetinkaya’nın Eşi Darp İddiasıyla Gözaltına Alınmıştı

Ünlü ralli pilotunun eşi CHP ilçe belediye başkan adayı olan Fatih Mehmet Bucak, bir belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmış, daha sonra aynı gün içinde tekrar gözaltına alınmıştı.